晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

黃豪平求診精神科竟遇推銷！遭求繳「平安金」曝可怕手法

黃豪平（右）與導演廖哲毅。（《社會now什麼》提供）黃豪平（右）與導演廖哲毅。（《社會now什麼》提供）

〔記者林欣穎／台北報導〕黃豪平主持《社會now什麼》邀請曾入選金馬影展「台灣製造」單元的導演廖哲毅分享他參與身心靈團體的真實經驗。節目中，黃豪平自曝年輕時曾因當兵前壓力巨大而求診精神科，卻意外遇上「推銷道場」的醫師，還要求他繳交平安金。

黃豪平提到，當時醫生突然建議他去某個道場「休息」，聲稱不收費，卻要求他支付數萬元「平安金」，黃豪平氣憤的表示會來看診的人可能都是心靈脆弱的，更何況是「醫生的建議」更容易聽信，黃豪平說：「我醒得快就離開了，但其他沒醒過來的人呢？會不會真的一筆筆平安金就這樣付下去？」他感慨，這經驗讓他意識到，有些機構利用已經很脆弱心靈在從旁施壓或遊說，可能就會讓人不知不覺付出更多，最後是靠運動走出焦慮。

廖哲毅也分享2019年因網路感情詐騙陷入低谷時，參加台大學妹創辦的「能量學院」，廖哲毅說：「我到現場像進走進甄嬛傳現場，布置混搭中西風，教主出來時還會有人喊『教主到』，我學妹還低頭行禮。」對於「台大」學生也會相信這樣的課程，廖哲毅表示在裡面甚至還是社會顯達或藝人。

廖哲毅進一步批評，這類課程最令人震驚的是，當學員無法支付高額費用時，竟被要求「去借錢」，美其名為對自我的決心。最後黃豪平也強調，真正能陪伴人走出低潮、走向成長的，絕非打擊個人自尊與價值的團體或話術，心靈已脆弱時，還持續打碎你的人，絕不是關心你的人。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中