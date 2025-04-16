馬郁雯美國度假天天趕路 甜喊有意思....真相曝光

馬郁雯透露這趟美國行忙著趕路。

〔記者林南谷／台北-美國波士頓報導〕三立新聞台「揭弊女神」主播馬郁雯和男友、《新台派上線》主持人李正皓雙雙多日消失在螢光幕前，原來2人齊赴美國旅遊度假兼工作，昨晚深夜她在臉書打卡，原來小倆口假裝學生逛波士頓哈佛大學校園，哭喊這趟美國行都在趕路！

馬郁雯說，在美國天天都在趕行程，至今已解鎖4城市，目前唯一能停下來的購物行程，就是在哈佛大學書店，她喜孜孜透露：「我買了衣服跟棒球帽，過幾天會穿啦！」

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由於馬郁雯和李正皓還算年輕，這趟到美國就是不斷趕路，且在每個城市的時間都很短，「我們在芝加哥只待20個小時，中間還包括落地、演講，9天要跑6個城市」，坦言行程都是定點，一下車走一下馬上又上車，然後又要趕飛機。

馬郁雯告訴記者雖然行程超趕，但她覺得很有意思，也蠻有趣，當場被虧：「旁邊有情郎，當然什麼都有趣！」讓她瞬間語塞說不出話來。

代班《新台派上線》主持人王偊菁稍早透露，她將代班至本周五，馬郁雯和李正皓預計下周一銷假上班。

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