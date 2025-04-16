白種元負面新聞連環爆 救形象急發聲

白種元經營The Born Korea非法使用中國原料製造產品，引發議論。（翻攝自Ｘ）。

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓美食家白種元主持許多高收視率綜藝節目，他所經營The Born Korea爆出非法使用中國原料製造產品，公司上個月12日出面致歉，由他演出新節目《南極的主廚》則宣布無限期延後播出，對此，他所屬公司急發聲明挽救面臨崩塌形象。

聲明表示：「針對近日發生的地區專案員工不當行為與節慶活動現場的衛生管理問題等一系列事件，我們深感責任重大，將對公司整體進行大改革，以倫理經營與食品安全作為優先，全面革新內部體制管理。」

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《朝鮮日報》報導，The Born Korea位於忠清南道禮山郡農業振興區工廠，日前被踢爆使用中國大豆醬和其他外國大豆、小麥為原料，但南韓法律規定，農業振興區的加工廠僅能使用國產農作物、水產品，引起南韓民眾高度關注，也把矛頭指向白種元。

據韓媒最新爆料，白種元近期雖多次出面致歉，仍難挽救崩跌形象。據了解，由他演出新節目《南極的主廚》已宣布無限期延後播出，該節目原訂4月首播，卻又延到5月。

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