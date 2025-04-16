晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 亞洲

（連線專訪）《黑豹》導演藉《罪人》寫情書太投入 被爆連廁所都沒去

傑克歐康納（右）和潔米勞森為宣傳新片《罪人》接受本報專訪。（華納兄弟提供）傑克歐康納（右）和潔米勞森為宣傳新片《罪人》接受本報專訪。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒推出全新動作驚悚鉅作《罪人》，直言該片宛如一封獻給電影的情書，同時讚頌他所熱愛的電影體驗。他在拍攝過程相當投入，讓片中飾演反派吸血鬼的傑克歐康納搞笑表示：「我從來沒看過萊恩離開片場，連去廁所都沒有！」語氣半是佩服半是擔心。

導演萊恩庫格勒直說《罪人》宛如一封獻給電影的情書。（華納兄弟提供）導演萊恩庫格勒直說《罪人》宛如一封獻給電影的情書。（華納兄弟提供）

該片還未上映就先獲得高度好評，日前媒體評價解禁，在爛番茄影評網上更獲得超猛的100%完美好評。曾演出2022年《蝙蝠俠》的潔米勞森在片中飾演一位受困婚姻的藍調女伶，直說接演前幾乎沒什麼特別的準備功課，「一切都是邊演邊感覺、邊發現這個角色，很多時候我沉浸在當下依靠直覺。」

潔米勞森在《罪人》飾演一位受困婚姻的藍調女伶。（翻攝自YouTube）潔米勞森在《罪人》飾演一位受困婚姻的藍調女伶。（翻攝自YouTube）

潔米在片中靠著音樂獲得短暫自由，而打破這場自由幻象的正是傑克飾演的吸血鬼，他潛伏於鎮上、以人形面貌出現，傑克形容「這個角色從外表看不出來，直到他開始吃人，觀眾才會知道他是誰。他同時也靠偽裝生存，唯一想要的，只是一口咬下去，然後騙對方能夠得到永恆。」

傑克歐康納（中）在《罪人》飾演反派吸血鬼，成為深夜派對的不速之客。（翻攝自YouTube）傑克歐康納（中）在《罪人》飾演反派吸血鬼，成為深夜派對的不速之客。（翻攝自YouTube）

導演庫格勒透露，傑克的角色同時象徵了愛爾蘭人在美國社會邊緣的處境，因此和過去的吸血鬼形象截然不同。傑克則說他詮釋的不是典型的壞蛋，「我覺得萊恩的劇本真的很有層次和深度，我們努力去挖掘其中的根源，具備著強烈的文化背景，每個角色都代表了一段歷史或文化，這讓我非常著迷。」

提起和導演庫格勒合作，兩人異口同聲讚嘆他的投入與才華，潔米表示「拍攝過程真的有很多美好回憶，萊恩是那種雖然才華橫溢、思考縝密，但和他聊天還是會覺得像在跟朋友說話，拍攝現場的氛圍非常有包容力。」笑爆庫格勒連廁所都沒去的傑克則說「這真的讓我有點擔心耶！他的體力和專注度，真的太驚人了。」

傑克歐康納先前出席《罪人》紐約首映會。（華納兄弟提供）傑克歐康納先前出席《罪人》紐約首映會。（華納兄弟提供）

由於電影連結藍調音樂的根源、美國南方的種族政治，以及吸血鬼傳說等多種元素，潔米表示確實難以定義，「它的內容太豐富了，希望觀眾離開戲院後，會帶著激動的心情，想再看一次好好咀嚼片中發生的一切。」傑克也對觀眾喊話「不管你以為你要看到什麼，可能要再重新想一下，因為它非常大膽地挑戰了類型片的界線，萊恩很高明地把自己熱愛的各種元素全都融合在這部片裡。」

就像片中獲得影評盛讚可以「影史留名」的鏡頭，《罪人》用極致的風格與奇想提醒觀眾，電影可以恐怖、震撼、性感、又帶有詩意，同時也極度自由。對於總是賦予作品更深層意義的導演庫格勒而言，最終呈現的或許是對人性根本的追問，絕對值得觀眾細細體會。《罪人》將於明天（17日）在台上映，IMAX版同步登場。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中