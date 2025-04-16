（連線專訪）《黑豹》導演藉《罪人》寫情書太投入 被爆連廁所都沒去

傑克歐康納（右）和潔米勞森為宣傳新片《罪人》接受本報專訪。（華納兄弟提供）

〔記者許世穎／台北－紐約連線報導〕《黑豹》金獎提名導演萊恩庫格勒推出全新動作驚悚鉅作《罪人》，直言該片宛如一封獻給電影的情書，同時讚頌他所熱愛的電影體驗。他在拍攝過程相當投入，讓片中飾演反派吸血鬼的傑克歐康納搞笑表示：「我從來沒看過萊恩離開片場，連去廁所都沒有！」語氣半是佩服半是擔心。

導演萊恩庫格勒直說《罪人》宛如一封獻給電影的情書。（華納兄弟提供）

該片還未上映就先獲得高度好評，日前媒體評價解禁，在爛番茄影評網上更獲得超猛的100%完美好評。曾演出2022年《蝙蝠俠》的潔米勞森在片中飾演一位受困婚姻的藍調女伶，直說接演前幾乎沒什麼特別的準備功課，「一切都是邊演邊感覺、邊發現這個角色，很多時候我沉浸在當下依靠直覺。」

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潔米勞森在《罪人》飾演一位受困婚姻的藍調女伶。（翻攝自YouTube）

潔米在片中靠著音樂獲得短暫自由，而打破這場自由幻象的正是傑克飾演的吸血鬼，他潛伏於鎮上、以人形面貌出現，傑克形容「這個角色從外表看不出來，直到他開始吃人，觀眾才會知道他是誰。他同時也靠偽裝生存，唯一想要的，只是一口咬下去，然後騙對方能夠得到永恆。」

傑克歐康納（中）在《罪人》飾演反派吸血鬼，成為深夜派對的不速之客。（翻攝自YouTube）

導演庫格勒透露，傑克的角色同時象徵了愛爾蘭人在美國社會邊緣的處境，因此和過去的吸血鬼形象截然不同。傑克則說他詮釋的不是典型的壞蛋，「我覺得萊恩的劇本真的很有層次和深度，我們努力去挖掘其中的根源，具備著強烈的文化背景，每個角色都代表了一段歷史或文化，這讓我非常著迷。」

提起和導演庫格勒合作，兩人異口同聲讚嘆他的投入與才華，潔米表示「拍攝過程真的有很多美好回憶，萊恩是那種雖然才華橫溢、思考縝密，但和他聊天還是會覺得像在跟朋友說話，拍攝現場的氛圍非常有包容力。」笑爆庫格勒連廁所都沒去的傑克則說「這真的讓我有點擔心耶！他的體力和專注度，真的太驚人了。」

傑克歐康納先前出席《罪人》紐約首映會。（華納兄弟提供）

由於電影連結藍調音樂的根源、美國南方的種族政治，以及吸血鬼傳說等多種元素，潔米表示確實難以定義，「它的內容太豐富了，希望觀眾離開戲院後，會帶著激動的心情，想再看一次好好咀嚼片中發生的一切。」傑克也對觀眾喊話「不管你以為你要看到什麼，可能要再重新想一下，因為它非常大膽地挑戰了類型片的界線，萊恩很高明地把自己熱愛的各種元素全都融合在這部片裡。」

就像片中獲得影評盛讚可以「影史留名」的鏡頭，《罪人》用極致的風格與奇想提醒觀眾，電影可以恐怖、震撼、性感、又帶有詩意，同時也極度自由。對於總是賦予作品更深層意義的導演庫格勒而言，最終呈現的或許是對人性根本的追問，絕對值得觀眾細細體會。《罪人》將於明天（17日）在台上映，IMAX版同步登場。

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