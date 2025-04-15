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黃偉哲攜手譚艾珍打詐守護市民 籲社會給受害者更多理解

台南市政府攜手資深藝人譚艾珍一起打詐。（台南市政府提供）台南市政府攜手資深藝人譚艾珍一起打詐。（台南市政府提供）

〔記者王姝琇／台南報導〕南市府為守護民眾安全，致力推動「打詐台南隊」深入各社區宣導，今日在中西區五條港里社區所舉辦治安會議，市長黃偉哲親自出席宣導，擔任南市反詐大使的資深藝人譚艾珍，也到現場與里民面對面交流，分享實用的識詐與防詐技巧。

黃偉哲表示，台南市反詐成效全國第一，每月阻詐件數績效居冠，展現出銀行、郵局第一線行員及超商店員與警方通力合作的成果。他特別感謝譚艾珍女士投入公益，與市府一起走遍基層一站站宣導，守護市民財產安全。

台南市長黃偉哲出席宣傳反詐活動，提醒民眾時時刻刻警惕，不要上當。（台南市政府提供）台南市長黃偉哲出席宣傳反詐活動，提醒民眾時時刻刻警惕，不要上當。（台南市政府提供）

黃偉哲也特別提醒市民，詐騙手法推陳出新，從假綁架、投資詐騙、AI變聲等皆須警惕，尤其遇到聲稱穩賺不賠的投資理財訊息，務必謹記「不心動、不行動」，才能在第一時間守住財產。

台南市政府攜手資深藝人譚艾珍一起打詐。（台南市政府提供）台南市政府攜手資深藝人譚艾珍一起打詐。（台南市政府提供）

譚艾珍則表示，詐騙話術往往結合人性的弱點與資訊落差，令人防不勝防，她也呼籲社會應給予受害者更多理解與支持，而非責備與質疑。期盼藉著大家一傳十、十傳百的力量，彼此相互提醒告知，全民一起防詐阻詐。

台南市政府攜手資深藝人譚艾珍一起打詐，民眾參與踴躍。（台南市政府提供）台南市政府攜手資深藝人譚艾珍一起打詐，民眾參與踴躍。（台南市政府提供）

警察局表示，詐騙手法不斷翻新，不論年齡、職業或學歷，人人皆可能成為詐騙的受害者，因此市府將持續推動宣導，以識詐、堵詐、防詐、阻詐、懲詐的五大策略，強化防詐意識，並加強通報機制管道。也將持續與金融、宗教等系統公私協力，攜手守護全民安全及財產保障。

警察局第二分局表示，今日的社區治安會議是「譚艾珍女士防詐宣導巡迴列車」系列行程的其中一站，譚艾珍女士預計走訪台南37個行政區，透過藝人影響力結合市府資源，與各區里民進行交流，發揮一加一大於二的成效，將防詐觀念扎根於各社區。

☆凡遇不明可疑電話，不論手機或市話，可撥打165研判是否為詐騙事件。☆

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