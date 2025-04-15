過年前才轉百萬孝親費！黃宏軒吐噩耗：媽媽大腸癌末期放棄治療

黃宏軒和媽媽感情深厚。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃宏軒近年憑藉BL劇《關於未知的我們》爆紅，農曆年前還被網友目睹在銀行臨櫃遇到他轉100萬孝親費給媽媽，相當孝順，但他今透露媽媽罹患大腸癌第四期（末期），這半年來都在對抗病魔，如今媽媽已經決定不再接受治療，讓他很痛苦，表示：「對我來說這無疑是有記憶以來面臨過最大的恐懼和挑戰」。

黃宏軒透露今天收到了沉重的診斷，就是媽媽確定是罹患大腸癌末期，且媽媽經過深思熟慮後決定不再接受治療，想要好好享受剩餘的時光，他即使心痛不已也只能尊重媽媽的決定，「面對這樣重大的人生決定，媽媽的心裡居然意外的釋然。」

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他感嘆在生死面前，許多事都變得渺小，「人生本來就充滿未知與無常，我們能做的或許只是好好的活在當下」。他相信媽媽樂觀、堅韌的心，就是對抗病魔最好的良藥，向媽媽信心喊話：「媽媽妳好勇敢，妳一定會好起來！」

他出身單親家庭，和媽媽感情深厚，從國中就開始陪著媽媽展開抗癌之路，他提到過年前都習慣給媽媽孝親費，因去年收入破千萬，今年給媽媽的孝親費超越過往，他說：「覺得自己長大了一點，媽媽也認為我很懂事。」他把九成五的收入都拿去理財，平時用度極省。

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