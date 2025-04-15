晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

過年前才轉百萬孝親費！黃宏軒吐噩耗：媽媽大腸癌末期放棄治療

黃宏軒和媽媽感情深厚。（翻攝自IG）黃宏軒和媽媽感情深厚。（翻攝自IG）

〔記者蕭方綺／台北報導〕黃宏軒近年憑藉BL劇《關於未知的我們》爆紅，農曆年前還被網友目睹在銀行臨櫃遇到他轉100萬孝親費給媽媽，相當孝順，但他今透露媽媽罹患大腸癌第四期（末期），這半年來都在對抗病魔，如今媽媽已經決定不再接受治療，讓他很痛苦，表示：「對我來說這無疑是有記憶以來面臨過最大的恐懼和挑戰」。

黃宏軒透露今天收到了沉重的診斷，就是媽媽確定是罹患大腸癌末期，且媽媽經過深思熟慮後決定不再接受治療，想要好好享受剩餘的時光，他即使心痛不已也只能尊重媽媽的決定，「面對這樣重大的人生決定，媽媽的心裡居然意外的釋然

他感嘆在生死面前，許多事都變得渺小，「人生本來就充滿未知與無常，我們能做的或許只是好好的活在當下」。他相信媽媽樂觀、堅韌的心，就是對抗病魔最好的良藥，向媽媽信心喊話：「媽媽妳好勇敢，妳一定會好起來！」

他出身單親家庭，和媽媽感情深厚，從國中就開始陪著媽媽展開抗癌之路，他提到過年前都習慣給媽媽孝親費，因去年收入破千萬，今年給媽媽的孝親費超越過往，他說：「覺得自己長大了一點，媽媽也認為我很懂事。」他把九成五的收入都拿去理財，平時用度極省。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中