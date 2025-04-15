展榮重摔潑水節舞台！開場第一句「遭水槍猛攻」秒濕身

〔記者傅茗渝／台北報導〕一年一度的泰國潑水節登場，今年百萬創作者展榮展瑞與中國娃娃一同登上曼谷地標ICONSIAM舞台獻唱，展榮展瑞開場以洗腦神曲《好熱》炒熱全場，還沒唱完副歌就全身濕透，展瑞被潑到眼睛睜不開，展榮笑說：「我們應該是被全世界洗最乾淨的藝人！」

展榮展瑞與中國娃娃一同登上曼谷地標 ICONSIAM 舞台獻唱。（星展娛樂提供）

演出過程中，展榮因為跳得太賣力，不慎重摔在舞台上，當下令觀眾一陣驚呼，所幸無大礙，他隨即敬業地起身繼續完成表演，獲得滿場掌聲肯定。兩人表示：這場潑水節的演出讓他們感受到滿滿的祝福與喜悅，因為「在泰國潑水節，被潑水是對方給予祝福的象徵，且不能生氣，現場民眾真的太熱情了！我們全身都濕透了，就像是被現場民眾給予我們滿滿祝福一樣，希望藉這節日，能祈求我們的演藝事業與家人都能平安健康。」

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展榮展瑞登潑水節開唱嗨翻全場。（星展娛樂提供）

兩人也在現場演唱了最新創作單曲《月光族》，展瑞更用英文熱情喊話「Jump together!」，成功帶動來自各地觀眾一起搖擺，還有粉絲下台後詢問歌名並現場追蹤社群，讓兩人驚喜表示：「創作能跨越語言界線被喜歡，真的超感動！」展瑞也在現場分享創作靈感來自「夜貓族」與「月光=花光」的趣味諧音，更自嘲：「我們其實沒有偏財運，也沒買股票，賺的錢除了孝親費外，幾乎都投資在音樂創作上，算是把財運轉化成創作能量吧！」兩人笑說：「我們的錢錢沒有不見，只是化成我們的音樂符號而已。大家一起來聽新歌《月光族》吧！」

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先前體驗過潑水節文化的展榮展瑞笑說：「只要一踏出飯店，隨時隨地都可能被潑濕，奉勸大家不要穿太好，因為走在路上就會被潑水了！大家沒在管你是誰耶！就算是搭車的遊客也難逃水擊，大家一起濕身。」兩人直呼說：「被潑水的當下會蠻氣的且很驚訝，但是看到大家都濕身還笑成一片，就覺得好好玩跟好笑。」所以這次在泰國曼谷地標ICONSIAM表演，可是有特地安排「濕身」造型，展榮跟展瑞及舞者們避免衣服濕中影響表演，所以服裝都很簡單清爽，眾人還配戴護目鏡、手拿水槍，打算與觀眾近距離互動潑水。

展榮展瑞帶水槍唱《好熱》秒變「濕身 Bros」。（星展娛樂提供）

展榮展瑞泰國行後緊接著到馬來西亞演出，並為暑假專場《限時動態音樂派對》備戰中，兩人透露專場進度，正在挑選表演歌曲，還會安排有趣的橋段，除了勤練歌外，還特別報名瑜珈課程，兩人還號召粉絲們：「不管是線上的歡笑還是現場的濕身，這些都是我們和大家一起累積的回憶。暑假演唱會，歡迎帶著家人朋友一起來感受音樂的快樂力量！一起來看看我們現在的彈性有多好！」

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