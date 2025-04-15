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娛樂 歐美

（影）美《每日秀》嘲諷川普向企鵝、海豹課關稅

美國祭出全面關稅，就連只有企鵝與海豹棲息的澳洲赫德島和麥克唐納群島，也被課徵10%關稅。（法新社）美國祭出全面關稅，就連只有企鵝與海豹棲息的澳洲赫德島和麥克唐納群島，也被課徵10%關稅。（法新社）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕美國總統川普祭出全面關稅引發全球震盪，他宣布針對約60個國家實施基本10%關稅，引發全球關注，雖後他宣布暫停該策略90日，但其中仍有許多詭異之處。更令人錯愕的是，連只有企鵝與海豹棲息的澳洲赫德島和麥克唐納群島（Heard Island and McDonald Islands），也被課徵10%關稅，美商務部長盧特尼克 （Howard Lutnick）解釋，這是為了防止規避關稅，政府效率部（DOGE）領導人、特斯拉執行長馬斯克對相關言論表示「很好笑」。美國老字號《每日秀》（英語：The Daily Show）也以連線企鵝方式嘲諷這個政策的荒謬。

《每日秀》之一的麥可．柯斯塔在節目中評論這個可笑的政策。（翻攝自IG）《每日秀》之一的麥可．柯斯塔在節目中評論這個可笑的政策。（翻攝自IG）

《每日秀》主持人之一的麥可．柯斯塔（Michael Kosta）一開始就極盡諷刺，表示川普在官方帳號說：「美國有機會去做一些幾十年前就該做的事情。不要軟弱！傻了，不要成為一個恐慌者（一個基於軟弱和愚蠢的人的新政黨）。堅強、勇敢、有耐心，你就會得到偉大的結果！」他訕笑說，這種感覺就像是你做完手術之後外科醫師走出手術室大喊「病人活下來了」，但其實病人只想洗牙而已。

女記者打扮成企鵝的樣子，表示採訪過企鵝，並認為川普政策太正確了。（翻攝自YouTube）女記者打扮成企鵝的樣子，表示採訪過企鵝，並認為川普政策太正確了。（翻攝自YouTube）

除此之外，麥可也跟位於麥克唐納群島的記者連線，只見女記者打扮成企鵝的樣子，站在假到爆炸的風雪中，表示自己完全支持川普的做法：「因為美國人會用企鵝的皮做西裝，但企鵝卻從未向美國買過魚」，麥可好奇問：「企鵝為什麼要向美國買魚？牠們的島四周都是魚啊」女記者憤怒回答：「不，美國的魚是加工過的！」荒唐對話更凸顯這項政策可笑之處。

美國總統川普祭出全面關稅引發全球震盪。（法新社）美國總統川普祭出全面關稅引發全球震盪。（法新社）

《每日秀》是專門惡搞新聞的節目，會取材時事、新聞、政治人物當作諷刺的對象集內容，該節目認為自己是用一種幽默而誇張的方式對抗「正常而認真的」名人，反正事情的荒謬程度。

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