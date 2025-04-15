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娛樂 電影

阿湯哥提前登場！《不可能的任務：最終清算》宣布提早在台上映

〔記者許世穎／綜合報導〕由「阿湯哥」湯姆克魯斯主演的招牌系列第8集《不可能的任務：最終清算》先前宣布將於當地時間5月14日在第78屆坎城影展進行非競賽展映，距離坎城影展登場1個月，發行該片的派拉蒙影業也宣布，台灣上映時間從原先的5月23日，提前到5月17日（週六）登場，同時也發布新日上映日的廣告。

湯姆克魯斯（中）再度主演的《不可能的任務：最終清算》在台上映時間宣布提前。（UIP提供）湯姆克魯斯（中）再度主演的《不可能的任務：最終清算》在台上映時間宣布提前。（UIP提供）

電影延續上一部《不可能的任務：致命清算》（原片名「第一章」已刪除），阿湯哥飾演的伊森韓特必須繼續面對人工智慧「生存體」的威脅，還要和伊塞莫瑞飾演的大反派「蓋布瑞」上演諜對諜攻防，全世界每個人的命運，都將成為他的責任，阿湯哥也在日前曝光的最新預告再度上天下海玩命。

《不可能的任務》電影系列從1996年開始，距今接近30年，先前有消息指出，62歲的阿湯哥將於《不可能的任務：最終清算》之後告別該系列，雖未正式宣告是否真的完結，但他強調非常有信心，該片將會帶來一個令人滿意的30年故事線的收尾，同時形容：「這部片是『荷馬史詩式』般的作品。」《不可能的任務：最終清算》將於5月17日在台上映。

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