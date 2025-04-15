國有器官還沒退燒...中國又傳「嬰兒腎」案例！蒼蘭鴿痛斥：道德退化

TANK（右）赴中國進行心肝聯合移植手術，引發「國有器官」爭議。對此，醫師網紅蒼蘭鴿（左）也發聲。（翻攝自臉書、微博）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕歌手「TANK」呂建忠日前宣布已於去年11月在中國進行了心肝聯合移植手術，由於是兩種器官的捐贈，不免令人懷疑怎麼會如此迅速就等到？除了付錢插隊的質疑外，也有不少人猜測可能與中國「國有器官」黑幕有關。隨著議題延燒，中國又傳出使用早產兒的腎臟移植給成年人的案例，對此，醫師網紅蒼蘭鴿也發聲痛斥。

紀錄片電影《國有器官》藉由第一手證詞和獨家採訪，呈現中共強制摘取器官、對法輪功學員實施群體迫害。（翻攝自臉書）

「國有器官」此名詞出自一部加拿大同名紀錄片，紀錄片內容主要在講述中國法輪功信徒被拘禁、強迫器官移植等議題，不過此情況不只出現在法輪功信徒，甚至一般民眾隨時都有可能被綁架、強摘器官。近期中國更出現「嬰兒腎」的案例，甚至還有中國醫師公開大讚「早產嬰兒的腎臟質量（品質）非常好」，令人毛骨悚然。

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對此蒼藍鴿認為，29週早產兒其實存有8成以上存活率，因此他也質疑，這名新生兒是否根本未被搶救？因為若是盡力搶救的話，腎臟基本上已經壞掉，根本無法捐贈。而針對中國器官移植的亂象，蒼蘭鴿忍不住痛斥「這不是醫學進步，是道德退化」。

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