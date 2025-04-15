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娛樂 音樂

（獨家）家家變了不再「灑狗血」 金曲樂團主唱偷聽驚呼「哎喲喂」

〔記者陳慧玲／台北報導〕歌聲充滿靈魂力量的家家，相隔6年終於要再推出第五張新專輯，歌迷都充滿期待，就連金曲樂團麋先生主唱聖皓搶先聽過她的新歌都讚嘆不已。

家家喜歡隨手畫畫，剛好呼應新歌，成為預告視覺。（相信音樂提供）家家喜歡隨手畫畫，剛好呼應新歌，成為預告視覺。（相信音樂提供）

聖皓透露：「現在正在偷聽家（家）的新專輯，哎喲喂有夠好聽！」被他這麼一說，歌迷更想早點聽到家家的新歌。

過去家家唱過《家家酒》、《命運》等經典歌曲，深受歌迷喜愛，現在則要推出《月不落》新歌，她談到：「以前的歌可能比較『灑狗血』一點，但這次的音樂整體聽起來更輕柔、輕鬆一點，沒有刻意用太多的力氣表現，希望大家會喜歡！」

家家很意外自己的畫作巧妙呼應新歌。（相信音樂提供）家家很意外自己的畫作巧妙呼應新歌。（相信音樂提供）

家家還親自繪畫，做為《月不落》的歌曲預告視覺，剛開始畫的時候並未賦予它特別的意義，沒想到剛好與新歌的意象契合，畫中有一顆圓形圖案映襯著一朵黑色的花，花朵向四周伸展、綻放，和夜空下的月亮靜靜散發著光，剛好呼應《月不落》，新歌明（16日）在Hit FM首播，4月18日在各大數位串流平台上線。

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