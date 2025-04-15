晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 音樂

4男狂追！安心亞辣成這樣 藏大面積瘀青5個月

〔記者張釔泠／台北報導〕安心亞去年底在跨年晚會上大秀新歌《Maybe We Can》辣舞，花式開腿、折腰跪爬令人看了血脈賁張，相隔4個月終於推出MV，她竟喊「舞步整個重來」，MV開頭她同時收到4個男生約會簡訊，桃花旺到令人羨慕。

安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）

《Maybe We Can》是安心亞再次和舞蹈老師大目合作的首支全舞蹈MV，MV由大目執導，除了想以一鏡感的舞蹈方式呈現，也是她第一次穿高跟鞋練舞拍攝，她說：「大家在跨年舞台上看到的手拿麥克風的版本，為了拍MV開始練沒有拿麥的，還有新的走位，感覺就像練一個新的舞步，整個重來！」以往她的MV都是以劇加上舞蹈為主，這次用全舞蹈的方式呈現，希望帶給歌迷不一樣的感覺。

安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）

安心亞擁有108公分逆天長腿，但穿高跟鞋對她來說一直都個難題，這次想自我挑戰穿高跟鞋跳舞，結果地板太滑：「拍攝過程就是一直在克服地板的滑，用整雙腳的力氣hold住自己的身體。」此外，這首歌還有不少地板動作，每跳完一遍就會為膝蓋累積新的瘀青，她苦笑：「我的膝蓋從去年底到現在，一直都維持大面積瘀青，快要5個月喔！」

安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）

她在MV中連換兩款造型「甜美運動甜心」、「性感優雅辣妹」，輕鬆駕馭歐美隨性風格，前者像是私底下的她；後者視覺感受更狂放。也因此在MV的一開頭，有4位男性同時傳訊息想約會她，全被她不獨步回。問她現在桃花這麼旺嗎？她笑答：「有夢最美啦！現實生活中會傳訊息給我的都是公司的人。」

安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）

這首歌由安心亞親自填詞，歌詞呈現女性在現代關係中掌握自主權的重要性，表達她現階段從容自在、忠於自我感受的愛情觀：「愛情沒有標準答案，跟隨內心節奏，從容答題，會發現原來選擇一直都在自己手裡。這也是我為什麼可以一直維持單身，因為寧缺勿濫。」

安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）安心亞苦練性感新舞步。（百鴻揚娛樂提供）

究竟想要什麼樣的愛情？安心亞說：「希望對方可以讓我做自己，而他也剛好喜歡這樣的我。」MV今晚9點在安心亞官方Youtube頻道首播。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中