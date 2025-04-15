公公土耳其猝逝 郁方心痛談孝道

郁方公公陳君毅傳出在土耳其旅遊途中不幸驟逝。（翻攝自郁方臉書）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕資深藝人郁方公公陳君毅傳出在土耳其旅遊途中不幸驟逝，昨她在臉書發文悼念，透露公公自婆婆過世後生活艱難，雖有子孫陪伴，內心仍難掩孤獨，這次與好友在土耳其郵輪旅遊，欣賞美景、共享歡樂時光，卻在半夜因心臟不適未再醒來，「對他來說，這是大圓滿，也是福報。」

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郁方昨晚二度發文談論對孝道體悟，她引用弘一法師話語：「你若到了中年父母還健在，這便是你的福報。」她說，很多人不遠千里去拜佛許願，卻忽略「父母本是在世佛」，當有天，生你養你的兩個人都走了，這世間就再也沒有任何人，真心實意的疼你、愛你了，再沒有人在意你過得好不好、開不開心、工作累不累、胖了還是瘦了，再沒有人忍你的壞脾氣、包容你的缺點，當你回憶和父母的點點滴滴時，就會淚流滿面、心如刀割，「父母在、人生尚有來處；父母去、人生只剩歸途。」

透過發文，郁方呼籲眾人趁父母還在、趁還有力、趁上天依然眷顧，常回家孝順父母，強調孝順並不是一味對父母百依百順，要看是否符合道義，順道則行，逆道則止，父母子女之間也不例外。

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