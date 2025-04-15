貴婦奈奈男友父親黃立雄返國投案 須戴電子腳鐐

網紅貴婦奈奈男友黃博健的父親黃立雄涉嫌違法吸金潛逃加拿大，去年5月2日遣返回台抵桃園機場。（資料照，記者朱沛雄攝）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕逃亡加拿大逾7年的網紅「貴婦奈奈」蘇陳端與男友黃博健，傳她近日寫信給檢調高層，喊冤未參與黃博健經營醫美診所，聲稱自己與倒閉風波無關，最爆炸性發展，貴婦奈奈不想再過逃亡生活，希望近期能回台投案，她也願意接受調查並說出實情。

貴婦奈奈與黃博健及他父親黃立雄涉經營杏立博全醫美診所吸金2億後逃出境，黃立雄去年5月被遣返回台，台北地檢署裁定50萬元交保並戴電子腳鐐監控，仍逃亡加拿大貴婦奈奈，不想再過逃亡生活，表達願意回台受審意願。

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已回國接受調查的黃立雄，因積欠綜合所得稅與罰鍰共7148萬餘元，無法提出清償計畫，去年7月遭行政執行署士林分署核發禁奢令，被列入行政執行署「禁奢大戶」檢舉公告，任何人發現黃立雄違反禁奢令均可檢舉，最高可獲100萬元獎金。

貴婦奈奈與男友黃博健目前仍逃亡海外。（翻攝自臉書）



而黃立雄被禁止行為包括不能投資股票、期貨，不能購買、租賃或使用2000元以上商品、服務，也不能搭計程車、高鐵、飛機，不能上酒店、夜店、舞廳、KTV、四星級飯店消費，每月生活費不得超過2.4萬元。

黃立雄被控與同為醫師兒子黃博健及其女友貴婦奈奈，藉經營杏立博全醫美診所吸金2億元，他和妻子黃林麗真去年5月已返台，貴婦奈奈和黃博健則於2018年至今仍滯留海外。

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