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Lisa戀情藏不住 眼尖粉絲發現手機桌布是「他」

Lisa跟LVMH集團三公子Frédéric Arnault緋聞自前年起傳得沸沸揚揚。（翻攝自IG）Lisa跟LVMH集團三公子Frédéric Arnault緋聞自前年起傳得沸沸揚揚。（翻攝自IG）

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK的成員Lisa跟LVMH集團三公子Frédéric Arnault緋聞自前年起就傳得沸沸揚揚，兩人雖從未公開認愛，但一同出遊的畫面證明兩人關係匪淺。近期美國Coachella音樂節如期展開，Lisa和成員Jennie分別以Solo歌手的身分登上舞台。隊友Jennie也在今日登台演出，Lisa被網友拍到台下應援舞動的畫面，影片曝光後，有眼尖粉絲發現，Lisa的手機桌布似乎是LV三公子Frédéric Arnault。

Lisa被網友拍到手機桌布疑似是LVMH集團三公子Frédéric Arnault。（翻攝自IG）Lisa被網友拍到手機桌布疑似是LVMH集團三公子Frédéric Arnault。（翻攝自IG）

Lisa於台灣時間12日上午，率先登上「Sahara舞台」，一身性感緊身衣出場，大尺度動作引起各地網友熱議，如今又再度被爆出手機桌布疑似是LV三公子Frédéric Arnault，事件在網路上延燒，即使兩人未曾認愛，但種種跡象表明兩人關係不單純，引來許多網友猜測，成為大家都知道的祕密。

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