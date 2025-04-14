吳姍儒爆賣公關品「代言換詹懷雲」 她尷尬笑回：下次說

瑞瑪席丹（左）、吳姍儒出席理膚寶水活動。（記者潘少棠攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕吳姍儒今爆出代班《小姐不熙娣》少了小S的驚喜感，收視率受影響，不少只看重小S的品牌也暫停投廣，製作費緊縮下，節目由每週錄5集改為4集。她今與瑞瑪席丹出席理膚寶水活動，面對相關傳聞態度從容，但當被問及上週爭議事件主角「氣泡水機」改由詹懷雲接下代言時，她則語帶保留且回應略顯遲疑。

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談到代班可能影響收視，吳姍儒無奈回應。（記者潘少棠攝）

談到代班可能影響收視，吳姍儒無奈笑說：「我不知道要怎麼澄清，上週已經有我的新聞，這週又有，可能第三次就習慣了吧。」她強調廠商並未因此撤資，還笑說：「他們都還會送我東西呢！」也說現在心情不錯，因為小孩昨晚有乖乖吃完一整碗飯。當被問到「會不會後悔接下代班？」這個敏感問題時，吳姍儒則用一貫幽默風格回應：「我任何工作都會呀！內心都會想要睡覺。」

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上週傳出吳姍儒因販售公關品「氣泡水機」而差點失去代言資格。（記者潘少棠攝）

上週傳出吳姍儒因販售公關品「氣泡水機」而差點失去代言資格，昨該品牌也在社群平台宣布新任代言人為新生代演員詹懷雲。今被問及此事，吳姍儒一時語塞，先是露出尷尬笑容，接著說：「人家有跟我說好啦！不然我平常不是都知無不言、言無不盡，所以我不能⋯⋯下次啦，我最近還有其他活動，下次說。」一連串「帶過」的反應引發外界好奇。

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