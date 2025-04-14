2粉絲要Tyson Yoshi在北半球上簽名 網砲轟：好噁心

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港歌手Tyson Yoshi出道7年，在年輕族群中受到高度喜愛，日前推出新專輯《Rocket 666》。昨（13）日首度在台灣舉辦簽唱會，現場氣氛熱烈，大批粉絲湧進台北站前新光三越，他在IG分享不只簽了大量專輯與海報，甚至還有兩個女粉絲的胸部，引起網路聲浪。



Tyson Yoshi簽唱會有女粉絲要求簽名在胸部上。（翻攝自Threads）

簽唱會圓滿落幕後，Tyson Yoshi在社群平台上分享簽唱會的精采片段，其中兩位女粉絲要求Tyson Yoshi把親筆簽名寫在胸部上。影片中可見一位粉色頭髮女粉絲撩起上衣，讓其簽名，另一位則是穿著黑色平口上衣，全程安靜讓偶像簽上大名。Tyson Yoshi則是出於紳士禮儀，全程高手握筆，怕一不小心碰到女粉絲的胸部。此外，Tyson Yoshi也開心的在貼文裡寫下：「還有人推薦一堆番號給我看？Love u guys！！」吸引網友關注。

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Tyson Yoshi把兩位女粉絲照片製成AI圖。（翻攝自Threads）

貼文影片曝光後，立即吸引大量網友關注留言：「有無手震？」、「提供番號也太貼心」、「簽胸要慢慢簽」、「喔買尬，那麼刺激」、「有料，有人會吃醋」、「簽完馬上去找刺青師傅刺青，不用怕洗掉」。但也有粉絲質疑：「簽完又要洗，好浪費簽名」、「簽名是為了什麼？」、「好噁心」、「他們不洗澡嗎？」。面對網友的回覆Tyson Yoshi則回覆：「Chill out.is okayyyyy.（冷靜一下，沒關係）」。Tyson Yoshi也在Threads上發布兩位女粉絲的AI製圖，並調皮的打上：「原圖不給你們看」。



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