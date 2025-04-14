誰說啦啦隊只能嫩妹？苗可麗富邦開球嗨喊「讓弟弟們安心」

胡宇威（右二）、苗可麗（中）邀張育成加入節目第三季擺攤。（富邦悍將提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕富邦悍將主場昨熱鬧非凡，開球嘉賓不是球星，而是「夜市攤魂」上身的苗可麗與胡宇威，兩人為宣傳與馬來西亞八度空間合作的綜藝節目《我們這一攤2》，直接把夜市熱血搬進球場，現場氣氛嗨到最高點。

苗可麗（左）、胡宇威（右）替富邦開球。（富邦悍將提供）

節目主打走訪全台夜市擺攤，把刈包、煎包、牛排、黑輪一網打盡，讓台灣庶民美食走向國際。主持群苗可麗、胡宇威、蔡昌憲、禾浩辰、蔡凡熙的全新組合也廣受好評，網友已經敲碗敲到破：「給我第三季！」

請繼續往下閱讀...

開球現場也不忘預約未來企劃，胡宇威愛運動也愛煮菜，現場直接放話邀請「大聯盟男神」張育成來賣棒球主題便當：「有育成的話，我肯定接第三季啦！」苗可麗則穿上印有「3」號的球衣，笑說：「三號就是要許願第三季成真，還有比成手勢也像OK，代表一切都OK！」聽到這，觀眾歡呼聲根本停不下來。

苗可麗擔任投手位置。（富邦悍將提供）

不過苗姐對首次投球可是有點小焦慮，自爆在家狂看片練習，「看到很多人開球都種地瓜，我想說好吧，不小心也就種地瓜嘛！」沒想到實際投出超乎預期，現場驚呼連連，她笑說：「原來開球這麼好玩，我給自己100分，直接愛上棒球！」

胡宇威（右）第一次擔任打擊位置，左為苗可麗。（富邦悍將提供）

胡宇威這次從投手改當打者，直呼超有臨場感：「站上打擊區真的會覺得自己是球員！」還許願想當外野手接曾峻岳的球；苗可麗則秒接話：「下次我想當啦啦隊，誰說啦啦隊只能是年輕妹？姐姐上場，弟弟們會更安心啦！」

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法