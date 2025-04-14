八點檔女神脫到只剩內衣！E級北半球全被看光

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕八點檔女星夏宇禾從18歲就開始演戲，以《風水世家》獲得關注，擁有甜美外型，還有火辣的E級魔鬼身材。被譽為「八點檔女神」的她，經常在社群分享日常或是出遊美照。近日夏宇禾在IG上傳了新貼文，照片脫到剩下中空運動內衣，引起網友朝聖。



夏宇禾近日發出超辣滑雪照。（翻攝自IG）

照片中，可以看到夏宇禾在雪地中，頭帶毛帽，身穿中空運動內衣搭配針織外套，雪白的北半球及超深事業線全顯露，下身則穿著近年流行的瑜珈褲，整體搭配顯得腿長，右手撐著滑雪板，擺出酷帥姿勢，隨後竟脫掉針織外套，只穿運動內衣蹲坐在階梯上，大方展現身姿。

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夏宇禾在雪地僅穿著運動內衣，秀出好身材。（翻攝自IG）

貼文一出，吸引大批按讚留言：「宇禾很美！」、「力與美」、「為什麼每一張都這麼好看？」、「穿這樣不冷嗎？」。夏宇禾也在貼文中分享：「剛剛不小心睡著夢到自己在滑雪，害我又想滑雪了」，於是立馬上傳雪景照。

在 Instagram 查看這則貼文 夏宇禾（@lulu_820722）分享的貼文

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