《我很好騙》原版首次曝光！阿沁驚吐F.I.R.現況

人氣網紅‎瑞莎（中）初主持《Mathariri說說話》超圈粉。（原文會提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕原住民族電視台（簡稱原視）推出全新談話節目《Mathariri說說話》，今（14）日晚間9點將正式首播！主持人由咖啡糖賢齡攜手YouTube人氣網紅瑞莎共同主持，兩人以輕鬆逗趣的互動風格，拉近與觀眾的距離，節目更鎖定文化、藝術、音樂、旅遊、親子與生活等面向，帶來滿滿的正能量與溫暖。

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擁有豐富主持經驗的咖啡糖賢齡其實早在2016年就曾在原視主持過節目了，這次在回歸電視節目主持棒，可謂是風光「回娘家」。而平常都在YouTube頻道中現身的瑞莎，首次挑戰電視節目主持，表現自然親和，錄影現場邀請瑞莎好友驚喜現身力挺，暖心鼓勵瑞莎「妳真的很棒」，但也不忘幽默補刀：「但…不要再唱歌了好嗎？」一語笑翻全場。

阿沁公開動力火車神曲《我很好騙》未公開的Demo版本。（原文會提供）

《Mathariri說說話》首集亮點滿滿，節目主題曲邀請金曲製作人阿沁操刀，並由擁有賽德克族血統的李芷婷Nasi與人氣男團VERA的阿美族主唱巴比聯手演唱，三人更親自上節目分享主題曲的製作過程與錄音趣事。節目中，阿沁更驚喜公開動力火車神曲《我很好騙》未公開的Demo版本，並罕見鬆口談論F.I.R.近期動向，引爆粉絲討論熱潮。

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從幕後創作到音樂交流，首集內容可說誠意十足、驚喜連連。而第二集節目中將邀請到入圍金曲獎最佳原住民專輯、最佳原住民歌手、年度專輯的Paliulius樂團，他們將用歌聲來分享生活介紹全新專輯每首歌曲背後蘊含動人故事與生命歷程，編織成一場動人心弦的聽覺盛宴；第三集則帶觀眾走進台中「排灣一條街」，由Lumasan理事長與Kadruy老師分享她們從台東到都市打拼的感人故事。

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