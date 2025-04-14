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情色教主雪碧徵男友「列21條件」 網砲轟：你找超派一起好了

葉姵妤／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕「情色教主」雪碧（方祺媛）擁有漂亮臉蛋和火辣身材，深受粉絲喜愛。日前她在Threads上公開交男友的條件，共21項，直言：「這個很難嗎？」，引發大批網友熱議。

雪碧日前突公開男友條件。（翻攝自IG）雪碧日前突公開男友條件。（翻攝自IG）

雪碧近日在Threads公開徵男友，表示自己的條件其實很簡單，性取向是男生，希望對方外表「乾乾淨淨，看得順眼就好」，隨後繼續說道：「不要騙我、不要跟我借錢，不要利用我，不要是廢人，不要外面有欠債，可以陪我聊聊天，你有上進心，可以養活自己就好了，尊重我的工作，不干涉我的社交圈，答應我的事情要做到，跟女生有邊界感，不要對我大小聲，情緒失控鬧自殺，不要辱罵我，去哪邊都跟我報備一下，訊息秒回，最重點不要因為我是雪碧才想跟我在一起！」，並希望對方可以將自己當成普通人就好。

雪碧身材火辣，被封為「情色教主」。（翻攝自IG）雪碧身材火辣，被封為「情色教主」。（翻攝自IG）

貼文一出立即引起網友兩派言論，有網友立刻留言排隊報名：「這個我好像可以」、「除了訊息秒回難度高點，其他都不難」、「哇！我可以面試這個工作」、「我可以把你當作普通人，普通人的小公主」。但也不少網友砲轟酸：「雪碧是誰？做什麼的？很有名嗎？」、「好了啦，你找超派一起好了，反正你喜歡那種的」、「你本來就是普通人，難道你是賽亞人？」。

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