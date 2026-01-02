自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 星座 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

【12星座週末運勢】新年第一運很重要！巨蟹滿月助攻「強勢位」

本週每個星座受到「月之力量」影響的領域不盡相同，建議聚焦「有利」的領域，開啟「新年第一運」！（達志影像）本週每個星座受到「月之力量」影響的領域不盡相同，建議聚焦「有利」的領域，開啟「新年第一運」！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕元旦這波寒流將在週末進入尾聲，全台氣溫回升，不只陽光露臉，撥雲見月的機率也大增，而2026第一輪滿月就落在本週末（1/3），正值月亮進巨蟹座，是月亮的強勢位，影響所及不只巨蟹座，星象專家塔妮婭分析，這波滿月能量會和待在巨蟹的木星合相，對12星座的朋友而言，更能感受到「被支持」與「樂觀」的一面，非常適合將情感需求化為正向行動，尤其在「人際互動」上，避小人、迎貴人，輕鬆達陣。

塔妮婭提醒，本週每個星座受到「月之力量」影響的領域不盡相同，建議聚焦「有利」的領域，放大心靈強勢位，開啟「新年第一運」的自由與滿足！

♈牡羊座

．星象影響：家人之間情感的傳遞與交流讓彼此更加了解。

．有利：擁有支持他人的療癒力。

♉金牛座

．星象影響：善用溝通與傳達力充滿了能量也能撫慰人心。

．有利：散發天然的親切感親和力。

♊雙子座

．星座影響：自我價值實現與正向回饋之間得到滿足。

．有利：滋養身體與物質生活。

♋巨蟹座

．星象影響：被理解和支持的感受得到創新的勇氣。

．有利：心情開朗有強大的信心。

♌獅子座

．星座影響：身心得到自由與靈魂頻率的昇華。

．有利：充滿驚喜和意外的幸福。

♍處女座

．星座影響：豐富的資源適合擴展社交圈。

．有利：擁有號召力與影響力。

♎天秤座

．星象影響：事業與社會形象提升與幸運機會。

．有利：同理與共感的超能力。

♏天蠍座

．星象影響：新知識和人生觀的啟發。

．有利：積極樂觀的行動力。

♐射手座

．星象影響：拋開內心陰霾精神層面豐盛。

．有利：與他人建立深刻連結。

♑摩羯座

．星象影響：合作合夥擁有幸運的機運。

．有利：人際關係散發溫暖與吸引力。

♒水瓶座

．星象影響：工作與健康獲得滋養與照顧。

．有利：樂觀與積極力受到歡迎。

♓雙魚座

．星象影響：戀愛或親子關係情感升溫。

．有利：照顧力與理解能力。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒
．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

．命運好好玩官網：看這裡
．命運好好玩FB：看這裡

☆民俗說法僅供參考☆

點圖放大header
點圖放大body

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中