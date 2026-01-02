【12星座週末運勢】新年第一運很重要！巨蟹滿月助攻「強勢位」

本週每個星座受到「月之力量」影響的領域不盡相同，建議聚焦「有利」的領域，開啟「新年第一運」！（達志影像）

〔娛樂頻道／綜合報導〕元旦這波寒流將在週末進入尾聲，全台氣溫回升，不只陽光露臉，撥雲見月的機率也大增，而2026第一輪滿月就落在本週末（1/3），正值月亮進巨蟹座，是月亮的強勢位，影響所及不只巨蟹座，星象專家塔妮婭分析，這波滿月能量會和待在巨蟹的木星合相，對12星座的朋友而言，更能感受到「被支持」與「樂觀」的一面，非常適合將情感需求化為正向行動，尤其在「人際互動」上，避小人、迎貴人，輕鬆達陣。

塔妮婭提醒，本週每個星座受到「月之力量」影響的領域不盡相同，建議聚焦「有利」的領域，放大心靈強勢位，開啟「新年第一運」的自由與滿足！

♈牡羊座

．星象影響：家人之間情感的傳遞與交流讓彼此更加了解。

．有利：擁有支持他人的療癒力。

♉金牛座

．星象影響：善用溝通與傳達力充滿了能量也能撫慰人心。

．有利：散發天然的親切感親和力。

♊雙子座

．星座影響：自我價值實現與正向回饋之間得到滿足。

．有利：滋養身體與物質生活。

♋巨蟹座

．星象影響：被理解和支持的感受得到創新的勇氣。

．有利：心情開朗有強大的信心。

♌獅子座

．星座影響：身心得到自由與靈魂頻率的昇華。

．有利：充滿驚喜和意外的幸福。

♍處女座

．星座影響：豐富的資源適合擴展社交圈。

．有利：擁有號召力與影響力。

♎天秤座

．星象影響：事業與社會形象提升與幸運機會。

．有利：同理與共感的超能力。

♏天蠍座

．星象影響：新知識和人生觀的啟發。

．有利：積極樂觀的行動力。

♐射手座

．星象影響：拋開內心陰霾精神層面豐盛。

．有利：與他人建立深刻連結。

♑摩羯座

．星象影響：合作合夥擁有幸運的機運。

．有利：人際關係散發溫暖與吸引力。

♒水瓶座

．星象影響：工作與健康獲得滋養與照顧。

．有利：樂觀與積極力受到歡迎。

♓雙魚座

．星象影響：戀愛或親子關係情感升溫。

．有利：照顧力與理解能力。

【塔妮婭老師 專家小檔案】

．專長：靈魂占星（星座）、塔羅占卜、寵物溝通、生命靈數、數字占卜、盧恩符文占卜、五感頌缽調頻、催眠療癒、七脈輪精油療癒、臼井靈氣能量療癒

．經歷：美國NGH國際催眠師、美國IACT催眠治療師、臼井靈氣高階療癒師、美國NAHA國際芳療師、五感調頻頌缽音療師、潔客幫專任寵物溝通師

