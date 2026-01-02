「玉女始祖」王祖賢罕曬美照 「露全臉」避談壓榨員工傳言

王祖賢年輕時是玉女掌門人之一。（翻攝自網路）

〔娛樂頻道／綜合報導〕傳奇女星王祖賢自2004年淡出銀幕後，移居加拿大潛心修佛，前幾年還開了家艾炙館。繼耶誕節當天PO出「露全臉」的美照後，她今天早上（台灣時間8：30）在個人社群向粉絲恭祝2026新年快樂，自稱「祖賢姐姐」的她，一身墨黑的時尚LOOK，搭配黑框眼鏡與滑雪帽，少女感爆表，讓人完全看不出來她已經58歲了。以「真面目」打臉發胖、整形過度、顏值崩壞的傳言。（註：加拿大時間會比台灣晚12～16小時）

王祖賢今睡早上向粉絲祝賀2026新年快樂。（翻攝自百度貼吧）

個生低調的王祖賢，過往既不和媒體互動，也不常在個人社群平台PO出生活照，近年，偶爾會主動分享近況，若有影迷前去艾炙館找她，也會熱情招待，並配合影迷拍短影音或合照留念，同時分享在自己的百度貼吧。

王祖賢耶誕節當天曬出「露全臉」美照。（翻攝自百度貼吧

化著淡妝的王祖賢，兩頰嫩肌白裡透紅，幾乎看不到什皺紋，雖然向粉絲們道喜兼報平安，但文中卻對去年11月網路傳出一名自稱是艾灸館員工指出她壓榨員工的消息，並未做任何澄清。

這名爆黑料的員工聲稱王祖賢的艾炙館收貴昂貴，單次費用就要價約480～600加幣元（約11000台幣～13800台幣），但有針灸牌照的員工時薪卻只有30加幣（約687港元），難以應付加拿大的物價開銷及房租，該名員工曾向她提出加薪要求，但王祖賢都只是敷衍回應，讓他十分不爽，更直指王祖賢女神形象徹底破滅。後來也有其他網民陸續爆料，表示進行艾灸時被燙傷，但網傳消息無從求證，被害當事人也沒錄影或現身表態。

