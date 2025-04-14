晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 電視

「越南影帝」連炳發為愛留台 鑽大甲媽轎底獲媽祖庇佑

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》12日迎來大結局，主演張鈞甯、許安植、夏騰宏、蔡亘晏、黃大煒、阮秋姮、POLO WL、導演廖士涵、監製湯昇榮出席見面會，越南影帝連炳發、楊一展、導演詹淳皓等透過線上連線，一同與現場近百位粉絲齊聚，揭曉張鈞與連炳發「飯碗（范琬）CP」的命運。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》大結局直播同樂會，夏騰宏（左排左起）、導演廖士涵、阮秋姮，後排左起黃大煒、監製湯昇榮、許安植、張鈞甯、蔡亘晏、POLO WL出席；越南影帝連炳發（螢幕下排左起）、楊一展和「天才童星」謝以樂（螢幕左上起）、導演詹淳皓連線與粉絲同樂。（公視、中華電信、瀚草文創提供）《The Outlaw Doctor 化外之醫》大結局直播同樂會，夏騰宏（左排左起）、導演廖士涵、阮秋姮，後排左起黃大煒、監製湯昇榮、許安植、張鈞甯、蔡亘晏、POLO WL出席；越南影帝連炳發（螢幕下排左起）、楊一展和「天才童星」謝以樂（螢幕左上起）、導演詹淳皓連線與粉絲同樂。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏飾演外事警察，他和飾演越南小吃店老闆娘阮秋姮有不少對手戲，在一場教堂的崩潰哭戲令人動容，現場掀起洶湧淚海，張鈞看完大結局也掉下眼淚，她對著夏騰宏說：「你害的啦！吳振華。」

連炳發（左）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》與張鈞甯及其兒子相處融洽。（公視、中華電信、瀚草文創提供）連炳發（左）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》與張鈞甯及其兒子相處融洽。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞讚賞夏騰宏：「把那種無奈的心情演得很好。其實這部戲的每個人都有掙扎跟無奈的時候，包括移工、還有遇到這些事情的人，吳振華在最後一段總結了大家的心情。」夏騰宏回想起拍攝過程，「在教堂的這場戲拍得不太容易，但那個光一撒下，情緒就上來了。」張鈞也分享：「拍攝這部戲很重要的是，讓我從不同的角度看移工這個議題， 這部戲有很強的聲音讓這個議題被大家看見。」

連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》展現結實胸肌。（公視、中華電信、瀚草文創提供）連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》展現結實胸肌。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》演員出席大結局直播同樂會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）《The Outlaw Doctor 化外之醫》演員出席大結局直播同樂會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

遠在越南的男主角「發哥」連炳發分享：「兩年前來台灣拍戲，真的覺得非常開心。越南粉絲們覺得《The Outlaw Doctor 化外之醫》的品質超好，很替我開心，非常感謝大家。」飾演張鈞患有腦性麻痺兒子的童星謝以樂，映後也在線上驚喜登場，引起粉絲驚呼連連，謝以樂表示：「每天都會在家練習走路時的姿態和癲癇發作時的模樣。」成功展現演技並獲得不少網友讚賞 。

夏騰宏（左）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》阮秋姮的道別戲令人動容。（公視、中華電信、瀚草文創提供）夏騰宏（左）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》阮秋姮的道別戲令人動容。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

楊一展劇中飾演人力仲介劉天誠，當晚在家陪爸媽一起觀賞大結局，他逗趣說：「有點不太自在，我很少和爸媽一起看我拍的戲，所以剛剛都在看我爸媽的反應。」引起全場大笑，網友更盛讚「楊一展的演出顛覆了以往的形象，演技真的很出色。」

許安植在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演年輕氣盛的檢察官周傳蕙。（公視、中華電信、瀚草文創提供）許安植在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演年輕氣盛的檢察官周傳蕙。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

「爆花」蔡亘晏飾演「威大第一美」護理師林靜鈺，角色個性自在奔放、忠於自我，談到演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，她分享道：「自己的親妹妹就是護理師，回到家的時候常常房子走一圈怎麼沒看到人，才發現人在腳下，妹妹累到直接躺在地上就睡著了，真的非常心疼，也讓我更尊重醫護專業這份工作。」

許安植飾演年輕氣盛的檢察官周傳蕙，連夜追捕因非法執業害死自己父親的連炳發，角色對觀眾來說不太討喜，許安植說：「距離拍攝已經兩年後，現在再看這部戲時自己也覺得天啊，周傳蕙也太令人討厭了吧！」引起全場DN 笑，大結局直播同樂會的現場觀眾也特別回饋，因自己的工作會和檢察官有所接觸，「某些時候檢察官必須做出這樣的抉擇。」

連炳發因《The Outlaw Doctor 化外之醫》受傷疼痛不已。（公視、中華電信、瀚草文創提供）連炳發因《The Outlaw Doctor 化外之醫》受傷疼痛不已。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

「搖滾教父」黃大煒影集處女秀獻給了《The Outlaw Doctor 化外之醫》，飾演一位經營醫療器材代理進口的企業家，他分享：「這部影集真的剪接得太好了，我都不認得那是我自己，還好我是黃大煒，不是那個壞蛋。」黃大煒更與音樂總監POLO WL一同創作並演唱片尾主題曲《The Way I Feel》。越南演員阮秋姮看完大結局也感動落淚：「二十年前我媽媽也是來台灣的移工，我才有機會來這裡唸書。台灣真的是一個很美的地方，讓我在台灣有很多美好的生活，希望大家可以關注在台灣每一個角落裡不同的族群。」

大結局播出當天正巧是2025大甲媽祖遶境的回鑾日，導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，「我臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面，結果一拍完後劇組所有的人都去鑽轎底。」令全場陷入一片笑聲。詹淳皓導演也分享：「結局的安排真的思考很久，有大甲媽祖遶境的這個橋段，才能把故事中所有角色的信念收束在一起。」

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅透過張鈞的角色揭開台灣現有的醫療困境，更赤裸裸揭露移工問題，監製湯昇榮在現場感動地說：「移工其實是支撐台灣的重要助力，是我們的禮物！」

《The Outlaw Doctor 化外之醫》每週日晚間8點在八大戲劇台播出，每次播出兩集。中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+已全數上線。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中