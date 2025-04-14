「越南影帝」連炳發為愛留台 鑽大甲媽轎底獲媽祖庇佑

〔記者李紹綾／台北報導〕影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》12日迎來大結局，主演張鈞甯、許安植、夏騰宏、蔡亘晏、黃大煒、阮秋姮、POLO WL、導演廖士涵、監製湯昇榮出席見面會，越南影帝連炳發、楊一展、導演詹淳皓等透過線上連線，一同與現場近百位粉絲齊聚，揭曉張鈞甯與連炳發「飯碗（范琬）CP」的命運。

《The Outlaw Doctor 化外之醫》大結局直播同樂會，夏騰宏（左排左起）、導演廖士涵、阮秋姮，後排左起黃大煒、監製湯昇榮、許安植、張鈞甯、蔡亘晏、POLO WL出席；越南影帝連炳發（螢幕下排左起）、楊一展和「天才童星」謝以樂（螢幕左上起）、導演詹淳皓連線與粉絲同樂。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

夏騰宏飾演外事警察，他和飾演越南小吃店老闆娘阮秋姮有不少對手戲，在一場教堂的崩潰哭戲令人動容，現場掀起洶湧淚海，張鈞甯看完大結局也掉下眼淚，她對著夏騰宏說：「你害的啦！吳振華。」

請繼續往下閱讀...

連炳發（左）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》與張鈞甯及其兒子相處融洽。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

張鈞甯讚賞夏騰宏：「把那種無奈的心情演得很好。其實這部戲的每個人都有掙扎跟無奈的時候，包括移工、還有遇到這些事情的人，吳振華在最後一段總結了大家的心情。」夏騰宏回想起拍攝過程，「在教堂的這場戲拍得不太容易，但那個光一撒下，情緒就上來了。」張鈞甯也分享：「拍攝這部戲很重要的是，讓我從不同的角度看移工這個議題， 這部戲有很強的聲音讓這個議題被大家看見。」

連炳發在《The Outlaw Doctor 化外之醫》展現結實胸肌。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

《The Outlaw Doctor 化外之醫》演員出席大結局直播同樂會。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

遠在越南的男主角「發哥」連炳發分享：「兩年前來台灣拍戲，真的覺得非常開心。越南粉絲們覺得《The Outlaw Doctor 化外之醫》的品質超好，很替我開心，非常感謝大家。」飾演張鈞甯患有腦性麻痺兒子的童星謝以樂，映後也在線上驚喜登場，引起粉絲驚呼連連，謝以樂表示：「每天都會在家練習走路時的姿態和癲癇發作時的模樣。」成功展現演技並獲得不少網友讚賞 。

夏騰宏（左）在《The Outlaw Doctor 化外之醫》阮秋姮的道別戲令人動容。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

楊一展劇中飾演人力仲介劉天誠，當晚在家陪爸媽一起觀賞大結局，他逗趣說：「有點不太自在，我很少和爸媽一起看我拍的戲，所以剛剛都在看我爸媽的反應。」引起全場大笑，網友更盛讚「楊一展的演出顛覆了以往的形象，演技真的很出色。」

許安植在《The Outlaw Doctor 化外之醫》飾演年輕氣盛的檢察官周傳蕙。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

「爆花」蔡亘晏飾演「威大第一美」護理師林靜鈺，角色個性自在奔放、忠於自我，談到演出《The Outlaw Doctor 化外之醫》，她分享道：「自己的親妹妹就是護理師，回到家的時候常常房子走一圈怎麼沒看到人，才發現人在腳下，妹妹累到直接躺在地上就睡著了，真的非常心疼，也讓我更尊重醫護專業這份工作。」

許安植飾演年輕氣盛的檢察官周傳蕙，連夜追捕因非法執業害死自己父親的連炳發，角色對觀眾來說不太討喜，許安植說：「距離拍攝已經兩年後，現在再看這部戲時自己也覺得天啊，周傳蕙也太令人討厭了吧！」引起全場DN 笑，大結局直播同樂會的現場觀眾也特別回饋，因自己的工作會和檢察官有所接觸，「某些時候檢察官必須做出這樣的抉擇。」

連炳發因《The Outlaw Doctor 化外之醫》受傷疼痛不已。（公視、中華電信、瀚草文創提供）

「搖滾教父」黃大煒影集處女秀獻給了《The Outlaw Doctor 化外之醫》，飾演一位經營醫療器材代理進口的企業家，他分享：「這部影集真的剪接得太好了，我都不認得那是我自己，還好我是黃大煒，不是那個壞蛋。」黃大煒更與音樂總監POLO WL一同創作並演唱片尾主題曲《The Way I Feel》。越南演員阮秋姮看完大結局也感動落淚：「二十年前我媽媽也是來台灣的移工，我才有機會來這裡唸書。台灣真的是一個很美的地方，讓我在台灣有很多美好的生活，希望大家可以關注在台灣每一個角落裡不同的族群。」

大結局播出當天正巧是2025大甲媽祖遶境的回鑾日，導演廖士涵分享拍戲時剛好巧遇大甲媽祖遶境，「我臨時突發奇想，才拍下連炳發與楊一展在鑽轎底的珍貴畫面，結果一拍完後劇組所有的人都去鑽轎底。」令全場陷入一片笑聲。詹淳皓導演也分享：「結局的安排真的思考很久，有大甲媽祖遶境的這個橋段，才能把故事中所有角色的信念收束在一起。」

影集《The Outlaw Doctor 化外之醫》不僅透過張鈞甯的角色揭開台灣現有的醫療困境，更赤裸裸揭露移工問題，監製湯昇榮在現場感動地說：「移工其實是支撐台灣的重要助力，是我們的禮物！」

《The Outlaw Doctor 化外之醫》每週日晚間8點在八大戲劇台播出，每次播出兩集。中華電信MOD、Hami Video、公視+、愛奇藝國際版、越南K+和印尼CATCHPLAY+已全數上線。

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法