佘詩曼《宮心計》爆不和楊茜堯 雙姝暌違15年同框闢謠

〔記者李紹綾／台北報導〕近期許多港星接力來台拍戲，颳起一陣「港式旋風」將香港影視作品引進台灣，尤其兩大戲后佘詩曼和楊茜堯（原名楊怡）更是話題不斷，包含佘詩曼主演的《新聞女王》及楊茜堯的《黑色月光》等，諸多港劇在兩岸三地創下破億點擊、收視榜首等佳績，榮登香港收視率保證。

佘詩曼不避諱提及往事，大方坦言希望能和楊茜堯再度同台飆戲。（年代MUCH提供）

佘詩曼、楊茜堯最後一次同台飆戲是2009年經典宮鬥劇《宮心計》，兩人的角色善惡鮮明、陰險狡詐的伎倆讓人看了欲罷不能，當年共同角逐「最佳女主角」寶座，可惜最終佘詩曼空手而歸，也因此爆出佘詩曼與楊茜堯不和傳言，如今兩人暌違15年再度同框出席記者會，佘詩曼大方表態：「若有好劇本不妨搓合我和楊茜堯。」一番話不僅掀起《宮心計》回憶殺，也讓忠實粉絲期待不已。

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《宮心計》並非全屬虛構，故事背景與人物特徵與唐朝歷史相呼應。（年代MUCH提供）

佘詩曼、楊茜堯主演的宮鬥劇《宮心計》，當年首播創下34收視，吸引214萬人次觀看，最終精彩大結局更是刷新紀錄突破50，等於超過314萬人次收看，超高收視紀錄被大讚是近乎神劇的作品，《宮心計》可說是成就港劇輝煌時代的經典之作，不僅贏得口碑，還將兩位女主角演藝生涯推上顛峰。佘詩曼飾演的劉三好如同「聖母」，秉持「說好話、做好事、存好心」的善良本性，反觀楊茜堯飾演的姚金鈴為爭寵、爭名、爭利不惜反目成仇，每集都能「壞出新高度」，爾虞我詐的腹黑演技令人印象深刻。

佘詩曼和楊茜堯因《宮心計》鬧不合傳言。（年代MUCH提供）

儘管兩人雙雙入圍「最佳女主角獎」卻也雙雙落榜，但楊茜堯首度飾演反派就能將人心貪婪與妒忌詮釋得淋漓盡致，一舉拿下「我最喜愛的電視女角色」及「最佳表現大獎」兩獎項，反觀呼聲高的佘詩曼卻空手而歸，成為遺珠之憾，引來粉絲不滿抗議結果有失公允，接連爆出佘詩曼和楊茜堯不和傳言，《宮心計》成為兩位最後同台的戲劇作品。今年2月兩人罕見共同出席記者會，暌違15年再度同框，佘詩曼不避諱提及往事，坦言和楊茜堯合作最難忘的就是《宮心計》，開玩笑說：「姚金鈴（楊茜堯飾）做出那些事讓我好傷心！我對妳那麼好。」兩人也大方表態若有好劇本不排斥再度合體飆戲，一番話讓粉絲聽了是無比期待。

楊茜堯在《宮心計》「壞出新高度」，首度飾演反派就拿下當年兩項大獎。（年代MUCH提供）

《宮心計》至今仍是不敗經典，還有人解析其實這故事並非全屬虛構！雖然歷史劉三好一角並不存在，但她的背景與唐朝唐懿宗生母「晁（ㄔㄠˊ）氏」相似，晁氏在唐宣宗時期被冊封為「美人」、備受寵愛，雖然史書上晁氏記載不多，但劇中「三好運動」是佛教提倡重點之一，恰好與唐宣宗尊佛形象相呼應，讓觀眾在欣賞《宮心計》時更進一步了解唐朝歷史，更多精彩內容，4/15（二）起敬請鎖定每週一至週五晚間10點年代MUCH台、晚間8點MOD壹綜合台的《宮心計》。

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