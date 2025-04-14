老當益壯！港星劉愷威老爸劉丹 年過80自行開車上路

劉丹高齡81歲還自行開車，被粉絲捕獲喊他時，劉丹露出茫然表情。（香港星島日報）

〔記者林南谷／綜合報導〕TVB老戲骨劉丹入行超過50年，從早年《上海灘》的「馮敬堯」到《射鵰英雄傳》「洪七公」等等，演藝生涯曾演過許多令人印象深刻角色。劉丹今年已81歲，竟被目擊自行開車到香港TVB電視城拍戲。

港媒報導，劉丹最近軋戲趕拍電視劇《愛回家》，多次被目擊自己駕駛保時捷愛車進入電視城工作，日前有網友在電視城門口捕獲劉丹，當時他駕車被驚喜粉絲喊叫，劉丹當下一臉茫然，粉絲噴笑說：「有反應遲鈍之嫌。」

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劉丹兒子劉愷威目前仍活躍演藝圈。（香港星島日報）

這名網友分享當時拍下正駕車劉丹寫下：「丹爺80多歲還在開車，還在上班，再看看你們，還不努力，趁年輕多努力啊！」從曝光照片所見，當天穿著黑色外套的劉丹，正駕駛黑色保時捷愛車離開電視城，在門口被野生捕獲。

不少粉絲見到劉丹開名車，紛紛表示「還開保時捷，超帥的」，不過也有留言擔心他的安全：「80歲起反應都遲鈍了，開車會有點危險」、「不知兒子、港星劉愷威會不會擔心」，不免替他捏了一把冷汗。

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