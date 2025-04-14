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娛樂 最新消息

Lulu開家門迎前男友阿達 談「另一位前男友」嬌羞回應了

Lulu分享感情觀。（EUNICE SPA提供）Lulu分享感情觀。（EUNICE SPA提供）

〔記者侯家瑜／台北報導〕Lulu日前在YouTube頻道邀請前男友阿達與好友美麗本人到家中拍片，影片一上線就引發熱烈討論，點擊數突破60萬。近日她擔任保養品牌剪綵嘉賓，大方分享與阿達分手後的互動，坦言兩人分手後就幾乎沒聯絡，也從未到過彼此的新家，「他第一次來我家，自己也覺得怪怪的。」

Lulu大方談起舊愛。（EUNICE SPA提供）Lulu大方談起舊愛。（EUNICE SPA提供）

Lulu表示能和前任成為朋友並不容易，「我覺得時間要夠久，後來他交女朋友了，我也有交男朋友⋯⋯」語氣中帶著成熟與坦然。她也笑說不是每個女生都能像她一樣分手後還能與前任和平相處，強調彼此都已走過那段關係，才有辦法重新建立互動，可見她不避諱提及過去，也願意與觀眾分享自己的情感經歷。

至於影片中提到的「另一位前男友」，Lulu雖沒透露太多，但也不否認有不少粉絲敲碗期待兩人合體。她笑著回應：「大家就先敲碗，再等等，因為這個還不夠久啦，哈哈！」

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