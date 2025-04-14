晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

韓星南潤壽誤傳18禁貼文 挨轟急道歉

韓星南潤壽誤傳18禁貼文 挨轟急道歉南潤壽2014年以模特兒身份出道，2018年轉型為演員，演出作品計有《產後調理院》、《戀慕》、《今日的網漫》等。（翻攝自IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星南潤壽13日在IG誤分享一則18禁成人廣告引起非議，他緊急刪文並對外致歉。

南潤壽IG昨突出現一則成人用品廣告，畫面中以氣球遮住女性私密部位，內容露骨火辣且未經馬賽克處理。據了解，南潤壽雖很快發現並刪除發文，但已被眼尖網友截圖，隨即轉發至南韓各大論壇。

由於紙包不住火，南潤壽堅稱發文時正在開車，不知帳號轉發該則貼文，質疑帳號遭駭客入侵；他更公開坐駕駛座自拍照說：「應該是演算法問題，要好好檢查一下，因為我連自己有無按到什麼都不知道。」

南潤壽所屬經紀公司也跳出來澄清，指他正在開車手機放口袋，應是誤觸所致；事件延燒後，南潤壽在限動公開道歉：「帳號無意間轉發讓人不舒服，我感到非常遺憾，由衷向大家致歉，未來會更加小心。」

南潤壽2014年以模特兒身份出道，2018年轉型為演員，演出作品計有《產後調理院》、《戀慕》、《今日的網漫》等。

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中