韓星南潤壽誤傳18禁貼文 挨轟急道歉

南潤壽2014年以模特兒身份出道，2018年轉型為演員，演出作品計有《產後調理院》、《戀慕》、《今日的網漫》等。（翻攝自IG）



林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星南潤壽13日在IG誤分享一則18禁成人廣告引起非議，他緊急刪文並對外致歉。

南潤壽IG昨突出現一則成人用品廣告，畫面中以氣球遮住女性私密部位，內容露骨火辣且未經馬賽克處理。據了解，南潤壽雖很快發現並刪除發文，但已被眼尖網友截圖，隨即轉發至南韓各大論壇。

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由於紙包不住火，南潤壽堅稱發文時正在開車，不知帳號轉發該則貼文，質疑帳號遭駭客入侵；他更公開坐駕駛座自拍照說：「應該是演算法問題，要好好檢查一下，因為我連自己有無按到什麼都不知道。」

南潤壽所屬經紀公司也跳出來澄清，指他正在開車手機放口袋，應是誤觸所致；事件延燒後，南潤壽在限動公開道歉：「帳號無意間轉發讓人不舒服，我感到非常遺憾，由衷向大家致歉，未來會更加小心。」

南潤壽2014年以模特兒身份出道，2018年轉型為演員，演出作品計有《產後調理院》、《戀慕》、《今日的網漫》等。

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