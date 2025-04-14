（專訪）李佳穎「不當遠古老人」當YouTuber 意外增男粉還增「一半年收」

〔記者蕭方綺／專訪〕李佳穎YouTube頻道初始可說是無心插柳、柳成蔭的代表，因她螢幕形象甜美可愛，私下卻是Outdoor派，愛登山、露營和運動，好友KID和YouTuber江佩諭都建議她拍影片呈現生活，沒想到她一投入後，從少女旅行一路拍到當人妻、備孕過程還有現在的人母生活。

李佳穎的YT記錄懷孕、生子到現在育嬰的種種點滴。（翻攝自IG）

她過去上好友KID的YT頻道，KID說她個性三八，很適合自己拍片，YouTuber江佩諭更直接幫她申請YT帳號，並教她剪片，推她跨足YT圈，她笑說：「我當時只會打開電視看節目，像是遠古時代的老人，跟時代脫節。」

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除了朋友鼓勵，李佳穎也想開發主持機會，「我當時快40歲，要開拓演藝路，打算開頻道先練習講話。」沒想到拍著拍著，節目《肯拼兄妹》找上門，邀請她主持，讓她樂不可支。

李佳穎跨足YouTube。（製表：記者蕭方綺）

她經營頻道4年沒碰過撞牆期，「我都藉由頻道完成夢想清單！」像是小時候，爸爸帶著她到溪邊釣魚，長大後身旁姐妹不想曬太陽，沒人陪她釣魚，她卻能靠頻道完成小時候愛做的事，到花蓮跋山涉水溪釣，談及至此，她笑嘻嘻說：「我兒子在旁邊聽到，笑得好開心。」看來小夥子未來也會是個Outdoor咖。

李佳穎懷孕經歷兩次大出血，都詳實記錄在YT頻道，如今回頭看是珍貴回憶。（李佳穎提供）

李佳穎提到之前影片曾到台灣各地旅行，也去澎湖花火節滑sup、看花火，還有下雪時登百岳、綠島夜潛、蘭嶼跳水、爬樹以及出國滑雪等，也因為有了頻道，瑞士觀光局找她到瑞士旅遊，體驗了雪地健行以及烤起士等，確實，細看她頻道內容，除了爬百岳、潛水、旅行之外，這2年還加入了懷孕過程以及新家開箱等較為居家的生活，如今有了兒子，她期許小孩長大後，能陪她重溫過去熱愛的戶外活動。

她在YT方面不像經營臉書或IG一樣需要觸及率跟按讚數，相較起來，即便有些影片觀看數沒破萬也沒壓力，「因為這些全是我生活紀錄。」她提到有一年耶誕節，揪朋友打造很有儀式感的露營，「或許很多人覺得沒必要搞這麼累，但我回頭看這支片，反而覺得美好！」

李佳穎第一部片是在-8度的冬天雪地裡爬桃山。（翻攝自IG）

此外，經營頻道也讓她有意外收穫，因她過往女粉絲居多，有了YT拓展戶外領域，反倒收穫了許多男粉絲。至於營收，她直白指出曾有一年年收入一半以上都靠頻道而來，「因為以前業配只有臉書、IG合作，後來有了YT，客戶就會新增一筆YT費用。」

只是經營頻道也很燒錢，除了找剪片師、2個插圖師、美術設計等，周更時光是影片成本一年就要120萬，但她自豪說：「我的影片有自己風格！」

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