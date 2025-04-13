愛繆唱到7旬阿嬤站起來！AIMYON爆吃台灣小吃狂捏贅肉

愛繆獻唱《你不聽搖滾》掀起全場大合唱。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

〔記者廖俐惠／台北報導〕日本才女愛繆（AIMYON）暌違7年再度來台，身價扶搖直上，現在已經是代表日本的人氣女歌手，週末在北流連唱兩天，帶來「AIMYON TOUR 2025 “Dolphin Apartment” in TAIPEI」吸引1萬名粉絲同歡，她與粉絲互動逗趣，甚至當場上演蠟筆小新模仿秀，用小新的聲音問候「台北的大家好嗎？我也很好喔！」更用中文說「我喜歡蔥油餅，呷飽未？」實在太過相像獲得滿堂彩，最後還補一句「大姐姐」笑翻眾人。

愛繆俏皮模仿蠟筆小新。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆演唱會燈光效果超好。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆今天（13日）以《反正都要死》震撼開場，自彈自唱展現超強唱功，接著演唱《Lucky Color》時，她衝向台前大喊「你好！台北！」還比出各種可愛的手勢，像是愛心、貓耳朵等等，十分俏皮。隨後她回到主舞台演唱《金盞花》，台下粉絲紛紛揮舞著橘色的金盞花，現場變成一片花海。愛繆也大讚非常漂亮，「好開心，這是驚喜嗎？真厲害！」

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愛繆感謝粉絲們的到來。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆對著粉絲比讚。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

雖然螢幕上有即時翻譯，不過愛繆仍努力以中文向台粉問候：「你好我是愛繆，我很想念大家。」如昨天的首場一樣，台下不少粉絲都聽得懂日文，愛繆好奇詢問：「大家日文都是怎麼學的啊？」粉絲紛紛表示是因為愛繆才學的。提到台灣這次的專屬圖像，是原本就有的海豚加上白菜以及兩顆小籠包，愛繆解釋，其實兩年前有來台北旅遊，當時去了白宮看了翠玉白菜跟肉形石，從此對台灣的印象就有白菜。

愛繆獻唱多首夯曲，嗨翻全場粉絲。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆跳下舞台，與粉絲近距離互動，比出愛心。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

不過講日文也能通，愛繆指著螢幕上的即時翻譯說：「這還需要嗎？」粉絲表示不需要了，愛繆笑嗆「騙人的吧，這個很方便」，沒想到連「方便」的日文台下也聽得懂，愛繆再次驚訝的問：「連方便都知道？」她手上滿滿的小抄，炫耀剛學會的中文「真假」，只是她把「海豚」講成「東海」，讓大家霧煞煞。愛繆希望能在演唱會上與粉絲對話，不過又忍不住抱怨發音實在太難了。

愛繆活潑又可愛。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆透露此次來台去了夜市，「芭樂汁好喝，我喜歡蔥油餅，我喜歡洪瑞珍，實在太好吃了吧！昨天吃了起士、火腿，今天吃了草莓口味，洪瑞珍的人在嗎？請給我吧！」此外，她分享恰好附近有廟會，一群人還跑去朝聖，留下了合影，更進一步透露有吃小籠包、珍珠奶茶及滷肉飯，笑說要更賣力演出，才能消耗卡路里，還當場捏肚子、秀出自己的贅肉，超沒有形象。

愛繆用望遠鏡近距離看高樓層的粉絲。（好玩國際文化／永峰拓也提供）

愛繆在中場時間，秀出秘密道具「望遠鏡」，看清楚每一位粉絲。她不但要求男粉絲秀出鼻孔，還詢問現場是否有兄弟姊妹一起來看演唱會，沒想到台下的兄弟一個比讚、一個比半顆愛心，看到這個畫面，愛繆難以理解台灣粉絲的腦迴路，疑惑的問：「台灣是這樣嗎？日本是整顆愛心，但台灣是一半愛心、一半讚嗎？為什麼！我不懂！」十分困惑。最後問到是否有親子一起來？沒想到還真的有一對父女站在搖滾區，讓愛繆立刻尊敬的喊：「歐多桑！」

她演唱逾20首歌曲，包括《傳達愛》、《春日》、《逐夢孟加拉》等等，還有首次在台北演唱的電影《哆啦A夢：大雄的繪世界物語》主題曲《Sketch》，在演唱代表作《你不聽搖滾》時，掀起全場大合唱，讓愛繆大讚「水啦」。演唱尾聲更跳下舞台，不但親了粉絲手上的金盞花，甚至拿金盞花對著男粉絲單膝下跪，宛如求婚場景，現場尖叫聲不斷。

今天演唱會現場集結從小學五年級到7旬阿嬤的粉絲，看到阿嬤也熱情揮手，愛繆開心地喊「這麼有活力啊，我很開心」。最後她演唱《赤裸裸的心》、《葵》等歌曲，並向粉絲們揮揮手說再見，最後還不忘與大家玩猜拳，為表演畫下圓滿句點。

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