趁Toyz不在 篠崎泫破尺度解放深V

台日混血女星篠崎泫。（翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕台日混血女星篠崎泫不但自己經營YouTube頻道，連男朋友Toyz也是知名網紅。最近篠崎泫在社群曬出一系列飛到日本工作的照片，看似穿著日本傳統服飾包得緊緊的，看著看著就發現裡面有兩套超性感泳裝照，網友瘋狂案讚，大讚：「很深」。

篠崎泫第一次穿上整套日本神社的婚禮服，整套衣服重量達10公斤。（翻攝自IG）

篠崎泫的男友Toyz還在坐牢，所以她利用時間瘋狂工作，她表示今年冬天很難得，她把溫泉泡好泡滿，而且還是去日本泡！篠崎泫說：「今年初第一趟（飛機圖案）就是受到#台灣好吃驚 的邀請，飛往日本栃木縣那須塩原市，展開一場泡湯x美食x神前式婚禮的超展開療癒之旅～～」。篠崎泫第一次穿上整套日本神社的婚禮服，整套衣服重量達10公斤，同時也第一次體驗搭人力車、婚禮，最讓篠崎泫印象深刻的就是在「神前式」（在神社裡與家人一同舉行的傳統結婚儀式）時，天上竟然下起初雪，氣氛直接浪漫拉滿。

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篠崎泫穿著一件黑色連身泳裝，乳溝超深，兩側的薄紗設計也讓腰看起來細好幾吋。（翻攝自IG）

在一連串婚禮照片中，細心的網友發現篠崎泫穿著一件黑色連身泳裝，不但剪裁大膽，深V設計更是讓人印象深刻，因為中間的乳溝特別性感、清楚，同時這件泳裝的剪裁也完美展現出篠崎泫的身材曲線。另外一套泳裝則是黑白格紋設計，胸部上下有荷葉邊裝飾，上半身和下半身中間還很心機的挖了洞，彷彿刻意為篠崎泫的螞蟻腰所設計。

篠崎泫為了拿出泳裝不惜破壞行李箱，還好泡溫泉讓她感覺非常療癒。（翻攝自IG）

這趟旅途還遇上小插曲，篠崎泫笑說她的行李箱竟然打不開，為了拍攝泡湯照堅持要拿到泳衣，最後只好強行破壞行李箱，「還好溫泉實在太舒服，整個慰勞了我的心。」

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