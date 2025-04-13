導演王晶翻白眼？ 譏香港頂流：人肥歌雞舞賤

香港導演王晶（左）瘋狂攻擊MIRROR成員姜濤。（本報合成圖，資料照／翻攝自IG）

〔記者馮亦寧／綜合報導〕香港導演王晶日前在微博po出多張香港男團MIRROR成員姜濤的慶生看板，怒罵：「香港頂流？真的沒有發神經？人肥歌雞舞賤！你殺了我啦，香港頂流！求求你滾出娛樂圈啦。」針對意味濃厚。隔天姜濤本人也在社群做出回應，只表示：笑一笑。

王晶對於姜濤被稱為香港頂流頗不以為然。（本報資料照，記者潘少棠攝）

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今（13）王晶再度集中力量、戰火全開，再度發文評論所謂「香港頂流」，王晶指出：「他沒有錯，錯的是背後瘋狂的資本和師奶粉絲」更舉例子比較，表示過去「香港頂流」是張國榮、梅艷芳、張學友等；如今的頂流水準大不如前，怪不得中國13億人都恥笑香港，「認定香港娛樂圈已死」。

MIRROR成員姜濤曾經當選亞洲最帥臉孔。（翻攝自IG）

被王晶狂批的姜濤曾經在2024年美國電影網站「TC Candler」票選成為亞洲第一帥，當時姜濤還在社群說：「尷尬得要命」更謙虛說，該榜單根本瞎掰，拜託「不要再把我放上榜了」。

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王晶也對姜濤喊話，表示：「當然，我希望這一位年輕人能有一天練成歌精舞勁身材健碩，真正具有『頂流』的質素，劉德華也自認過有人說他歌不好、戲不好，但經無數努力之後，成為永遠的天王！張國榮，謝霆鋒也是由無數喝倒彩聲中成長為巨星的！我希望有一天，我會衷心叫一聲這位年輕人『頂流』。」王晶還不忘補刀，說自己下個月就要過70歲生日，表示如果自己還沒死的話，希望看到姜濤的轉變。

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