掰了明華園第三代 傅天穎親曝健康亮紅燈

曾嫁給歌仔戲世家明華園第三代出身的陳子強（右）的傅天穎，已經很久沒有出現在螢光幕前。（本報資料照，記者陳奕全攝）

〔記者馮亦寧／台北報導〕曾嫁給歌仔戲世家明華園第三代出身的陳子強的傅天穎，已經很久沒有出現在螢光幕前，今（13）她在社群平台上自曝健康亮紅燈，並表示她在自己50歲生日當天開刀取出了15顆膽結石，每顆約0.6公分。

從事房仲業的傅天穎有個穩定交往10年的男友「楊先生」。（本報資料照，記者陳逸寬攝）

傅天穎在社群發文寫著「醫生給中琴（傅天穎本名）的生日禮物，願一切平安」同時也引用聖經以賽亞書 26:3-4 「堅心倚賴你的， 你必保守他十分平安， 因為他倚靠你。 」目前從事房仲業的傅天穎有個穩定交往10年的男友「楊先生」，這次開刀拿掉了膽，「楊先生」始終都陪伴在她旁邊，手術順利完成，飲食上不能吃太油，其餘沒什麼狀況，等康復後又能重回房仲業。

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傅天穎人生曾經有段時間過得低潮及荒唐。（本報資料照，記者王文麟攝）

傅天穎2008年和明華園第三代陳子強結婚，兩人育有1子，但婚姻僅維持5年，2013年兩人離婚。傅天穎在離婚後曾經過了一段荒唐的日子，曾經有媒體報導她行為豪放，還疑似在公園上演活春宮，不過現在的她過得很好，不但於2022年轉戰房仲業，逐漸淡出演藝圈，還與同是房仲業的男友穩定交往了10年。本月11日過50歲生日的傅天穎談到感情也雲淡風輕笑著說，楊先生比她年長9歲，兩人交往10年，不過沒有結婚打算，大讚對方體貼、細心、脾氣好。

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