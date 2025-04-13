歌壇「漂亮寶貝」首辦個人演唱會 王瑞霞曝光18歲女兒近況

王瑞霞演唱會主視覺讓粉絲驚豔。（王瑞霞提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕出道35年的王瑞霞宣布將解鎖人生第一場演唱會，於6/14舉辦「用心等待 王瑞霞 個人演唱會」，今天主視覺曝光，歌后難得深V見客，艷光四射讓粉絲驚艷，王瑞霞表示自己有得力的「幕後推手」，也就是18歲的女兒亮亮，多虧亮亮幫忙熬夜挑片，「把我這個媽媽的事當自己的事。我們就兩人公司，校長兼撞鐘。」很開心母女搭配出擊，「感受很暖！」

56歲王瑞霞在歌壇有「漂亮寶貝」稱號，曾經唱紅歌曲不計其數，有〈絕情雨〉、〈小姐請你乎我愛〉、〈是我太軟心〉等暢銷歌曲，生涯共入圍過三次金曲台語歌后，最近一次是以專輯《霞姐直播中》三奪「金曲31」門票，歌唱實力備獲肯定。

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王瑞霞出道35年開唱。（王瑞霞提供）

不過王瑞霞坦言，演唱會真的是自己最大罩門，稱入行了這麼久，長期高壓工作下，私下偏好閑雲野鶴的生活，即便先前曾與同門好姐妹秀蘭瑪雅、黃妃合組「台三線」，推出《姬情台三線》演唱會大大轟動，但王瑞霞仍心如止水。

她身旁友人一直敲邊鼓，這次還是前老闆兼好友方文良「先斬後奏」，擺明跟她說場地訂金已付，施行苦肉計，告知不唱訂金會慘賠拿不回來，讓王瑞霞「吐血」找上母親訴苦，結果身為女兒「鐵粉」的王媽媽，直接吐嘈她：「緊唱唱啦！」要她趁自己還能唱、大家還有力氣去看時，珍惜和歌迷相聚的時光，讓她終於點頭。

王瑞霞近期蠟燭兩頭燒，除催生專輯、更同步忙演唱會前置，進棚拍主視覺海報時，硬生生掉了兩公斤，還得現場緊急將腰身改小，才能完美上陣，完成拍攝作業後，又馬上掉入挑片地獄，緊盯著螢幕看到兩眼「霧煞煞」，讓她苦笑：「真是拍照容易挑片難」。

王瑞霞感謝女兒助力。（王瑞霞提供）

王瑞霞索性請出愛女亮亮坐鎮，還親身教導挑圖要領，要亮亮選圖時第一要件就是從眼神開始鑑定，母女一起挑燈夜戰，和數千張照片展開車輪戰，亮亮連續幾個晚上和n個王瑞霞「大眼瞪小眼」，熬到天明時猛吞葉黃素，跟媽媽撒嬌：「馬麻，我現在都不敢看你的眼睛了。」母女一起笑翻。

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