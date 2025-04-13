竹聯幫公主力挺王思嘉 爆料：演藝圈就是這麼噁心

「極道千金」章家瑄（左）與女星王思佳是好姐妹。（翻攝自Threads）

〔記者馮亦寧／台北報導〕女星王思佳近日身陷爭議，有人爆料老公Joe並非富商而是司機更懷疑王思佳先前說泰國買房是真的還是業配？她的好姐妹張家瑄出面替王思佳抱不平，更表示：王思佳大方、善良、講義氣。

章家瑄的父親是竹聯幫大老，所以被戲稱「極道千金」。（翻攝自臉書）

章家瑄的父親是竹聯幫大老「山雞」章尊良，有人戲稱她是「極道千金」，同樣在演藝圈發展的章家瑄表示自己29歲就認識王思佳，她潑辣但是大方、善良、講義氣，雖然做人很機掰，但是個好人。章家瑄認為演藝圈真的很黑暗，也佩服王思佳在這種環境還是能保持自己的善良本質。章家瑄說：「貴圈（演藝圈）就是這麼噁心、這麼瘋癲，我們只要記住當初為何會做出這樣選擇，尤其現在我們都擁有可愛女兒跟美滿家庭，那些風言風語一點都不重要，好好守護我們最重要的人事物就好，我會永遠支持妳」，字句中都是對王思佳的支持與鼓勵。

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王思佳最近身陷爭議。（本報資料照，記者胡舜翔攝）

章家瑄跟王思佳兩人感情好到一起吃、一起睡、一起上節目，她指出王思佳對她的好就是百分之百付出，連上髮捲、互相稱讚對方是正妹提供正能量之外，有時候王思佳更會鼓勵她，尤其章家瑄覺得沒什麼自信時，王思佳永遠是章家瑄的專屬啦啦隊，她認為王思佳不但人好，而且從兩人相識到現在，王思佳一點都沒變，在演藝圈也是始終保持初心。

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