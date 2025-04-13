《新聞挖挖哇》製作人葉天健肝癌病逝 生前告別式畫面曝光

葉天健生前告別式找來至親好友團聚，場面相當溫馨。（陳凱倫提供）

〔記者傅茗渝／台北報導〕資深金鐘製作人葉天健4月10日病逝，享壽82歲。他一生貢獻無數電視節目，製作《小人物狂想曲》、《新聞挖挖哇》等膾炙人口節目。葉天健晚年健康欠佳，2020年籌備「生前告別式」和摯愛親朋道別，委辦活動的陳凱倫近日反覆觀看當年影片，感慨心中除了感恩、懷念，還有難以壓抑的悲傷，「人生真的很像一場來去無常的旅行，但能留下讓人懷念的作品，已是莫大幸福。」

葉天健生前向陳凱倫表示，若有一天自己離去，希望能以最輕鬆自在的方式和大家告別，「我不喜歡追思會，我希望在我還健康、還能笑的時候，與朋友相聚，留下最好的記憶。」早在2020年，他們便共同策劃一場「生前歡聚會」，陳凱倫擔任主持與總召，邀請圈內老友相聚，讓葉天健看到生命中重要的人都安好如昔。

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葉天健2020年舉辦生前告別式，由好友陳凱倫負責籌劃及主持。（陳凱倫提供）

陳凱倫坦言，這幾天他花了大量時間坐在電腦前，翻箱倒櫃尋找當年與葉天健合作的照片與錄影帶。儘管工作忙碌、內心悲傷，他仍細心整理每一段畫面、每一張合影；葉天健生前注重形象，陳凱倫當年也特別請來髮妝造型師，希望用最好的狀態、形象呈現，「葉哥畢竟年紀長了（拍攝時應該是77歲上下），聽力方面多少會有一點小吃力，所以在開錄前，我再跟他確認，萬一聽不清楚我的問題？只要告訴我重新再講一遍，我會重新再講一次，方便一氣呵成的氛圍及不中斷的錄製，也讓他錄的時候更加安心。」

陳凱倫和葉天健細聊人生故事，替他生前錄製內容做足準備。（陳凱倫提供）

陳凱倫感嘆送別葉天健那晚，身體疲憊不堪、頭隱隱作痛，冥冥中彷彿葉天健在叮囑他要照顧好自己，別讓身體再倒下，「到了醫院，我才得知他最終因癌症離世，萬萬沒想到，那天我們歡笑相聚，竟是永別。葉天健告別式將於4月17日上午9點15分在二殯景仰廳1樓「至真一廳」舉行公祭，陳凱倫感傷表示：「方便的朋友請再度歡聚給予最後的送行祝福。」

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