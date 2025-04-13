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娛樂 最新消息

才遭狂粉跟騷報警！曹雅雯性感透視裝開唱 驚爆她殺到現場

曹雅雯深情獻唱多首經典歌曲。（好聞國際提供）曹雅雯深情獻唱多首經典歌曲。（好聞國際提供）

〔記者陽昕翰／台北報導〕金曲歌后曹雅雯昨晚在高雄衛武營舉辦「望南」個人演唱會，她被一名來自新加坡的女狂粉騷擾多時，甚至在車站被堵到報警處理；據悉該名狂粉也有到演唱會，現場安排保全維安，慶幸沒有發生意外。

首度在南台灣舉辦大型個唱，她一連換上五套風格迥異的服裝，其中一套性感「透視裝」更是驚艷全場。

曹雅雯穿上性感透視裝。（好聞國際提供）曹雅雯穿上性感透視裝。（好聞國際提供）

演唱會現場氣氛熱烈非凡，曹雅雯從曲目安排、舞台設計到造型換裝皆展現高度誠意，她在台上感性表示：「這場演唱會是很多朋友期盼已久的，我自己也是。終於能讓大家真正『聽到曹雅雯的專場個唱』，我感到非常幸福。」

曹雅雯在高雄舉辦演唱會。（好聞國際提供）曹雅雯在高雄舉辦演唱會。（好聞國際提供）

演唱會上，曹雅雯演繹天后江蕙的經典歌曲致敬，包括《藝界人生》、《惜別的海岸》、《傷心酒店》等17首金曲，展現她對台語歌壇前輩的敬意與傳承之情。

曹雅雯笑稱這段組曲是「地獄之歌」，必須連唱十幾首超經典曲目，氣力與情感都耗盡，她以細膩唱腔帶領觀眾穿越台語歌黃金年代，不少歌迷現場聽得熱淚盈眶。

曹雅雯也邀請到前輩李翊君與創作才女王彙筑擔任嘉賓，李翊君曾是曹雅雯參加比賽的評審導師，昨晚合唱《諾言》默契十足，情誼動人。

王彙筑與曹雅雯因為節目結緣，後來兩度由她擔任音樂製作人，交情深厚。曹雅雯笑說：「我們個性超像，根本是同類人！」

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