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消失八點檔3年！ 李燕斜槓賣保養品「1小時賣破300萬」：不及格

李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）

〔記者李紹綾／台北報導〕「八點檔女神」李燕2022年拍完三立八點檔《一家團圓》暫時息影，專心衝刺自創的保養品牌，品牌經營邁入第七年，她昨（12日）舉辦見面會，因拍戲而無法前來的好姐妹陳子玄特別拍攝祝福影片，誠意滿滿。

李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕和陳子玄是多年好友，與對方的丈夫也是合作上的夥伴，她笑稱已有很長一段時間沒拍戲，很想念表演的感覺，但在此之前希望能將保養品事業發展到更好，「希望能讓更多的台灣消費者認識我們。」見面會上李燕也以品牌執行長身份跟大家分享新品，希望讓大家跟美麗零距離。

李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕息影3年還是很愛演戲，喊話：「 歡迎找我扮醜當諧星。」（Kocskin克麗詩黛提供）李燕息影3年還是很愛演戲，喊話：「 歡迎找我扮醜當諧星。」（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕的品牌自從推出以後，成績斐然，她坦言希望每一個女孩都能以最親切的價格，買到最有效、最適合自己的保養品，幾年下來也累積不少粉絲，除了年營業額來到9位數字以外，經典商品「‭‭3D全能亮白菁萃‬」更曾經創下銷售紀錄，在蝦皮賣場開賣1個小時就突破300萬的佳績，品牌官網更是47分鐘就完售一空，賣了足足298萬的營業額。她也透露過去有些粉絲是學生，現在已嫁為人婦，依舊很支持品牌，「甚至還有粉絲一直買，買到囤在家裡到處都是，她的家人還來請我們勸勸這名粉絲不要再買了，我們也有規勸對方要量力而為。」

李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）李燕經營保養品牌，曾創下營業額1小時賣破300萬紀錄。（Kocskin克麗詩黛提供）

李燕在活動上與影迷零距離互動。（Kocskin克麗詩黛提供）李燕在活動上與影迷零距離互動。（Kocskin克麗詩黛提供）

提到保養品，李燕提到以前買國際品牌，往往是5、6千元起跳，而且不一定能感受到實際厲害的效果，「所以我想做大家都消費得起，而且要有很好的效用。」所以她親力親為每個品管階段，就是要做到最好，「雖然我不像專業經理人那麼厲害，是個門外漢，只能夠慢慢學習、精挑細選，但如果連我自己都不相信自己能做到，誰還能相信我。」如今苦熬多年終於開出佳績，獲得各界肯定，但她自招不是專業經理人，謙虛說：「我只給自己59分，不及格，雖然還沒有做得比自己目標來得好，但我願意一步一步慢慢學。」

李燕舉辦品牌見面會，寵粉破百人參加。（Kocskin克麗詩黛提供）李燕舉辦品牌見面會，寵粉破百人參加。（Kocskin克麗詩黛提供）

2022年之後就暫時息影，李燕表示與品牌沒有直接關係，只是常常被問是否會覺得有一點點可惜，她坦言當然會，「台灣有很多戲，劇本很好，是我很嚮往的。」並稱讚現在的拍片環境比過去好，比較不會熬夜，「以前常常會日夜顛倒，幾天不回家，睡在休息室。」，談到如果有機會回歸演員身份，她希望能讓自己的心態歸零，畢竟自己在走位、表演方面一定會比較生疏，角色上也很期待可以詮釋一些比較顛覆以往的角色，反派、喜劇都可接受，喊話：「歡迎大家找我最好演諧星、扮醜，一定會很棒也很有趣！」。

李燕息影3年還是很愛演戲，喊話：「 歡迎找我扮醜當諧星。」（Kocskin克麗詩黛提供）李燕息影3年還是很愛演戲，喊話：「 歡迎找我扮醜當諧星。」（Kocskin克麗詩黛提供）

在事業上衝鋒陷陣，比起演員生活，李燕直言：「當然不會後悔做了這個決定，雖然過程與過去當演員的時候相比很辛苦，但常常想著既然產品真的這麼好，可以推廣給大家也是一件很好的事。」她感謝這一路上支持自己的影迷們，「很感謝每一個會員，沒有你們一路陪伴，沒有你們的支持、信任還有肯定，不會走到這一天，真的非常謝謝你們一路這麼支持小燕。」

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