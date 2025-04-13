宥勝拋掉名字捐社群平台 被轟玩文字遊戲

宥勝承諾未來將不再以「宥勝」名義進行任何活動。（翻攝自宥勝IG）

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕宥勝日前高調拍片宣布復出，妻子慈惠也發聲力挺，不料引發輿論炸鍋，他隨即發聲明道歉，宣布未來不再以「宥勝」名義進行任何活動。對此，知名作家「喪彪‧柳飄飄」在臉書發聲痛批宥勝又在玩文字遊戲。

「喪彪‧柳飄飄」表示，宥勝復出被炎上後發表聲明，她看完只覺得又在玩文字遊戲：「那你是要改什麼名義出席活動？左腎嗎？我想問你發文前有沒有給gpt看過？因為連我的gpt都這樣回我：真誠的懺悔，不會先從社群捐出或低調補償開始，而是從願意正視與修補對被害者造成的傷害開始。」

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最後她更藉發文調侃宥勝:「ChatGPT的Plus會員費其實不算太貴，你一定付的起，買一下啦!」

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ChatGPT，全稱聊天生成預訓練轉換器，是OpenAI開發的人工智慧聊天機器人程式，於2022年12月推出。

在道歉聲明，宥勝提及會捐出社群平台，包括宥勝之旅FB、宥勝IG，宥勝去哪兒YT頻道，打算由性別、心理與教育專業者接手，作為推廣性別平權與創傷修復的公益資訊中心，更表示或許會有許多人會嫌棄他的平台，但他的粉專目前仍有120萬追蹤者，且76%為女性，相信能為性平教育的推廣盡一份力。

對於眾人認為他拍影片決定復出，他解釋是參與推廣帆船教育的公益活動，本意是支持一個單純美好的計畫，但低估了自己的出現會帶來的負面影響，決定用餘生來修補曾經造成的傷痛。

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