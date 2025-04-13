愛犬罹胃癌被勸開管灌食 米可白拒絕：痛在我身上

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕米可白10歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，醫生告知只剩幾個月可活，近期盡力讓牠得到最好醫治，連日來分享錢錢近況，以及20天來醫療花費，12日發文透露有人建議在錢錢喉嚨旁開管直通胃部方便灌食，但米可白無法接受，「牠一點痛都像痛在我身上。」

米可白說，很多狗友跟貓友都說：「毛小孩不愛被灌食，對他們來說是很痛苦的一件事，他們這樣活著很辛苦。」因之前有人建議直接在錢錢的喉嚨旁邊開一根管子連到胃裡，食道餵管，以後餵飯直接就灌到透明管子就好，十分輕鬆，但她連想都不想。

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「我的錢錢是個天使，每次我用手拍拍牠睡得沙發，跟他說吃藥藥吃飯飯，他就會跳在沙發讓我餵」，米可白說，雖然灌食讓牠難受，但她常跟錢錢說：「妳要吃飽才有體力才能陪媽媽一輩子。」牠隨即轉轉眼珠看著米可白，「有時候還會露出很厭世的表情，但每次吃完後就會趴在我的大腿，要擦嘴要撒嬌要抱抱。」

最近米可白比較擔心的是，之前錢錢很獨立，現在是無時無刻都要黏著她，「就怕牠有分離焦慮症，胃癌會不自覺流口水，給牠買了寶寶用的口水巾.....我們只要比昨天進步一點點就好，媽媽就很開心。」

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