晴時多雲

自由電子報
自由娛樂
娛樂首頁 即時新聞 熱門新聞 娛樂時尚 日韓 亞洲 歐美 電視 電影 音樂 自由娛樂粉絲團自由娛樂粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
娛樂 最新消息

愛犬罹胃癌被勸開管灌食 米可白拒絕：痛在我身上

愛犬罹胃癌被勸開管灌食 米可白拒絕：痛在我身上

林南谷／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕米可白10歲愛犬「錢錢」罹患胃癌，醫生告知只剩幾個月可活，近期盡力讓牠得到最好醫治，連日來分享錢錢近況，以及20天來醫療花費，12日發文透露有人建議在錢錢喉嚨旁開管直通胃部方便灌食，但米可白無法接受，「牠一點痛都像痛在我身上。」

米可白說，很多狗友跟貓友都說：「毛小孩不愛被灌食，對他們來說是很痛苦的一件事，他們這樣活著很辛苦。」因之前有人建議直接在錢錢的喉嚨旁邊開一根管子連到胃裡，食道餵管，以後餵飯直接就灌到透明管子就好，十分輕鬆，但她連想都不想。

「我的錢錢是個天使，每次我用手拍拍牠睡得沙發，跟他說吃藥藥吃飯飯，他就會跳在沙發讓我餵」，米可白說，雖然灌食讓牠難受，但她常跟錢錢說：「妳要吃飽才有體力才能陪媽媽一輩子。」牠隨即轉轉眼珠看著米可白，「有時候還會露出很厭世的表情，但每次吃完後就會趴在我的大腿，要擦嘴要撒嬌要抱抱。」

最近米可白比較擔心的是，之前錢錢很獨立，現在是無時無刻都要黏著她，「就怕牠有分離焦慮症，胃癌會不自覺流口水，給牠買了寶寶用的口水巾.....我們只要比昨天進步一點點就好，媽媽就很開心。」

點圖放大header
點圖放大body

自由娛樂頻道脆脆好友大募集，手刀加入 脆脆小圈圈

娛樂頻道臉書粉絲團: 點這裡

娛樂頻道有IG囉: 點這裡

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

相關新聞
你可能還想看 more
今日熱門
載入中