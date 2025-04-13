談親子廁所掀論戰 伊萊媽急上火線再發聲

伊萊媽常分享親子日常。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕網紅「伊萊媽」Annie育有一對兒女伊萊和伊菲，近日看到網友討論母親到底是否該帶年幼兒子一起進女廁，分享遇過可怕經歷，希望社會有讓媽媽與年幼兒子一起安心如廁環境，沒想到發文後掀起兩派討論，甚至有網友留言酸她，對此，伊萊媽也再度發聲。

伊萊媽再發文呼籲各界應將焦點回歸公共設施的實際需求，她表示：「我一開始提及廁所事件，是因為這是最近新聞上大家的爭執點。」強調自己訴求並非針對性別，是希望讓「父母跟孩子能有安心、安全的上廁所環境」。

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伊萊媽進一步表示，這件事的焦點應集中「親子友善廁所的數量，的確是遠遠不及需求的數量」，認為單身女性、單身男性與為人父母者都該被公平對待，社會更該正視育兒者在公共空間的需求，而不是陷入無謂的爭執或對立，她並感嘆台灣目前面臨低生育率，但這不代表社會對育兒不友善，而是能改進的地方還有很多。

昨天伊萊媽先發文表示，看見近期吵得沸沸揚揚「女廁是否能讓媽媽帶兒子進入？」的話題，她完全理解，單身女性不接受任何男性進入女廁的想法，但是身為一個母親，希望社會能提供媽媽與年幼或需要特殊照顧小孩一起安心如廁的環境。

伊萊媽憶起伊萊5歲時，有次兒子在外想上廁所，卻沒有親子廁所，於是讓他單獨去男廁，自己在門口等待，沒想到伊萊進去不久，2名男子從廁所走出來，嘴上還說著：「你有看到剛剛進去那個混血兒有多帥嗎？」、「好想再進去看看他的『鳥』是不是也很漂亮！」讓她當場嚇壞。

所幸伊萊媽及時反應過來，衝到廁所門口，向裡面大喊：「媽媽就在門口 ！有什麼事的話，一定要大聲地喊媽媽！」2名男子才離開。雖然伊萊當時不清楚發生什麼事，但她坦言內心極度恐懼，甚至留下陰影，日後避免再使用該捷運站的廁所。

不過，伊萊媽強調自己分享這段經歷，不是希望女廁能夠開放讓男孩進去，只是讓大家知道媽媽一個人帶著小男生的時候，需要一個安全安心的環境，不用那麼提心吊膽。

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