金鐘戲后喪夫獨居找不到重心！66歲陸弈靜認：先埋葬自己

陸弈靜（右起）、鄭有傑主演《寂寞貓蛋糕》，她笑稱兩人是「寂寞遇到孤單」。（公視提供）



〔記者蕭方綺／台北報導〕新銳導演楊羚自編、自導的公視學生劇展《寂寞貓蛋糕》，邀來金鐘迷你劇戲后陸弈靜與鄭有傑主演，劇中陸弈靜書法作品寫到一半還被貓大剌剌踩過，而鄭有傑意圖「抱緊處理」，貓咪卻從懷裡輕巧溜回紙箱，兩人與貓演員都有過自然逗趣的互動。

鄭有傑飾演的大樓管理員意圖「抱緊處理」，貓咪卻從懷裡輕巧溜回紙箱。（公視提供）



楊羚在台藝大電影所畢業作品《黑犬》曾入選2024釜山影展超廣角亞洲短片競賽。她的短片新作《寂寞貓蛋糕》由郭昱沂擔綱製作，也入選了第20屆大阪亞洲影展。故事講述一位罹患帕金森氏症的退休教授與一位看似失職的社區管理員，因著社區裡共同隱藏的秘密，建立起一段奇特的友情，在寂寞的生活中尋找各自的綠洲。

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陸弈靜劇中飾演研究書法的中文系退休教授劉惠，為貼近角色，開拍前她特別買了毛筆、練習書法，笑說「要感覺出有寫書法的態勢」。劉惠在丈夫過世後獨居在充滿回憶的屋裡，面對疾病與孤獨，陸弈靜深刻體會到角色「像人生沒了重心，死亡還沒來就已經埋葬自己了」。即使赴美定居的兒子力勸她同住，劉惠仍選擇不走，她形容這個角色「要尋找生命的根，人生這道料理最後的甜點要自己精心製作，細細品嚐」。

陸弈靜提到與鄭有傑飾演的管理員王國文之間，是透過「貓」這個元素連結了兩個複雜又內斂的人，更笑稱這次合作像是「寂寞遇到孤單」。提及拍攝與貓演員互動，發生許多有趣的事。

陸弈靜回憶起一場她正在寫書法的戲，貓咪竟自然地橫越桌面，不僅踩到硯台，還跨過她寫的書法。楊羚一開始盤算這場戲，原本預計使用特寫鏡頭來呈現的畫面，因為貓演員自然演出而得以完整捕捉，意料外呈現反而帶來效果，也讓陸弈靜直呼那隻貓「超級親人的，喜歡」。

陸弈靜在《寂寞貓蛋糕》飾演中文系退休教授劉惠，書法寫到一半被貓踩過。（公視提供）



在拍攝鄭有傑於廢棄空間找到白貓的戲時，貓演員沐沐的反應相當自然，甚至想要躲起來，促使鄭有傑即興發揮了許多的台詞。也為了讓多隻貓咪自在活動，劇組請來動物指導，還大費周章將貓咪提前帶到現場，楊羚說「讓牠們熟悉環境，並放些貓咪習慣使用的物品，營造像家一般的氛圍」。

陸弈靜雖年過60，但影視產量仍豐，被問到保持健康的秘訣，看來充滿活力的她表示自己「只是隨時保持對生命、生活的好奇心而已」，反倒沒特別維持運動習慣。《寂寞貓蛋糕》將於4月13日晚10時公視頻道首播，並上架「公視+」平台。

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