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Tiffany獻唱少女時代神曲！破2000名台粉超感動「記者們也快哭」

少女時代成員Tiffany今舉行粉絲見面會。（記者王文麟攝）少女時代成員Tiffany今舉行粉絲見面會。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團少女時代的成員Tiffany（蒂芬妮）今天（12日）在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，吸引逾2000名粉絲朝聖，她超級寵粉，穿著黑色性感服裝，仍與粉絲一起各種遊戲，包括拳擊手套夾珍珠，甚至甘願跪在地上，難以想像這是天團偶像。

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有4位幸運粉絲獲得與Tiffany合照的機會，粉絲們都激動不已。（記者王文麟攝）有4位幸運粉絲獲得與Tiffany合照的機會，粉絲們都激動不已。（記者王文麟攝）

上台的4位幸運粉絲竟然獲得拿自己手機與Tiffany合照的機會，其中一名女粉絲說：「活到今天就夠了，雖然我本命是秀英，但我愛妳！」另一位女粉絲則大讚姐姐很香、很漂亮，此生無憾了。其中一位女學生則說「這學期全部不及格都沒關係了，我延畢也可以了，手也不洗了！」Tiffany急得阻止：「想想爸媽啊！」並表示感覺跟全場粉絲一起玩遊戲了一樣，「4位粉絲非常有趣幽默，度過非常有趣的時間，本來想透過這樣的遊戲讓大家獲得能量，相反我獲得了能量。」

Tiffany穿著淡紫色澎澎裙獻唱，感動在場粉絲。（記者王文麟攝）Tiffany穿著淡紫色澎澎裙獻唱，感動在場粉絲。（記者王文麟攝）

她在活動上帶來多首歌曲，甚至還清唱太蒂徐的《Twinkle》，勾起回憶殺。活動最高潮莫過於她獻唱少女時代的《PARTY》、《FOREVER 1》，全場粉絲起立與Tiffany一起唱唱跳跳，在粉色彩帶噴射的瞬間，感動指數爆表，連在場數名記者都感動不已，忍不住泛淚，何況是喜歡Tiffany的粉絲們。

有粉絲大喊「我愛妳」，Tiffany也開心用中文回應。（記者王文麟攝）有粉絲大喊「我愛妳」，Tiffany也開心用中文回應。（記者王文麟攝）

「不愧是SONE、不愧是永遠、不愧是台北！」Tiffany讚道。最後台粉秀出排字應援「不愧是Tiffany」，讓Tiffany十分感動，她稱粉絲比她更努力，才能奔跑到現在的位子，「未來我會繼續努力，希望大家跟我一起。」有粉絲大喊「我愛妳」，Tiffany也用中文回應：「我非常愛妳！」這樣的感動一路延續到《再次重逢的世界》，堪稱今年最好看的見面會。

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