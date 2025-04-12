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Tiffany變迪士尼公主超美！虧泰妍不會做菜：我要叫外送

Tiffany今天穿著淡紫色裙裝現身，宛如迪士尼在逃公主。（記者王文麟攝）Tiffany今天穿著淡紫色裙裝現身，宛如迪士尼在逃公主。（記者王文麟攝）

〔記者廖俐惠／台北報導〕韓團少女時代的成員Tiffany（蒂芬妮）今天（12日）在台北國際會議中心舉行粉絲見面會，她穿上淡紫色澎澎裙，宛如迪士尼公主般獻唱《Light Up the Sky》，讓全場台灣SONE（粉絲名）陷入瘋狂。

Tiffany暌違5年來台辦見面會，分享上次來台留下很強烈的記憶，因此一直很期待這天的到來，來到台北好像在作夢。她不斷對著台下比愛心，向粉絲告白，讓粉絲都感受她的真誠。

Tiffany不斷對著台下比愛心，超級有心。（記者王文麟攝）Tiffany不斷對著台下比愛心，超級有心。（記者王文麟攝）

Tiffany不斷對著台下比愛心，超級有心。（記者王文麟攝）Tiffany不斷對著台下比愛心，超級有心。（記者王文麟攝）

活動上祭出終極二選一，一個是與孝淵露營三天兩夜，另一個是待在家吃泰妍（太妍）做的飯度過一個禮拜，Tiffany分析優缺點，認為露營三天兩夜時間很短，這點讓她很有興趣，不過最近一直在跑行程，比起跑來跑去，不如待在家。不過Tiffany詢問：「可以叫Uber Eats嗎？如果可以叫Uber Eats，我會選泰妍，但一定要Uber Eats，因為泰妍不會做菜。」

Tiffany與木木一搭一唱，讓木木也相當感動。（記者王文麟攝）Tiffany與木木一搭一唱，讓木木也相當感動。（記者王文麟攝）

她親和力十足，不但發送許多愛心給台下粉絲們，也與主持人木木一搭一唱，尤其講到寵物話題時，兩個狗奴瞬間產生共鳴，Tiffany分享兩隻愛犬分別叫王子、公主，「我們家、我的車，所有東西都是配合我的狗狗，身為狗媽媽都是這樣！」木木表示有同感，並分享自家比熊犬叫「憨吉」，Tiffany好奇問：「憨吉是什麼意思？」得知憨吉有番薯的意思之後，立刻發出驚呼：「喔好可愛！」

Tiffany今天穿著淡紫色裙裝現身，宛如迪士尼在逃公主。（記者王文麟攝）Tiffany今天穿著淡紫色裙裝現身，宛如迪士尼在逃公主。（記者王文麟攝）

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