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Lisa又惹議！Coachella舞蹈被罵不雅觀 隊友Rosé台下暖心應援

Lisa以特別造型登上Coachella舞台，隊友Rosé也被捕捉到現身台下應援。（翻攝自X）Lisa以特別造型登上Coachella舞台，隊友Rosé也被捕捉到現身台下應援。（翻攝自X）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團BLACKPINK兩次以團體的身分登上美國Coachella音樂節，不僅為舞台帶來震撼的表演，也為音樂節創下印象深刻的記憶。今年成員Lisa和 Jennie也分別以Solo歌手的身分登上Coachella，以個人新專輯展現不同以往的舞台魅力，而隊友Rosé也被拍到現身台下應援Lisa，讓團粉感到十分欣慰。

Lisa於台灣時間今（12）日上午，率先登上「Sahara舞台」，前衛並具有特色的「緊身連身衣」，再次讓她成為音樂節討論的焦點。總長約一個小時的表演，Lisa連續換上多套精緻造型，其中特別是全紅的露肚臍套裝，搭配上紅色短靴，以一襲火辣表演服登上多國X（前推特）的熱搜。

不單是服裝成為焦點，因舞台上較大尺度的舞蹈動作，影片立刻在網上瘋傳並引起負評，有網友認為動作不雅觀，「Coachella是全世界關注的盛大音樂節，Lisa不應該設計這樣的舞蹈動作」；也有另一派網友認為，「既然是可以展現她自己的時刻，那就不應該受到任何框架影響」，網上評論十分兩極。

Lisa再次因舞蹈動作惹議。（翻攝自微博/X）Lisa再次因舞蹈動作惹議。（翻攝自微博/X）

先前，Lisa登上瘋馬秀（Crazy Horse Saloon）表演，遭受不少抨擊，因表演內容尺度較大，而Lisa又身為女團BLACKPINK的成員，帶給粉絲太大的衝擊，所以當時也引發爭議。

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