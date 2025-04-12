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郭書瑤遇強震嚇壞…親曝「人生跑馬燈」唯一遺憾

郭書瑤日前飛往泰國旅遊遇上緬甸強震。（翻攝自IG）郭書瑤日前飛往泰國旅遊遇上緬甸強震。（翻攝自IG）

張宇嫺／核稿編輯

〔娛樂頻道／綜合報導〕女星「瑤瑤」郭書瑤上月與丫頭、茵聲等友人飛往泰國旅遊，當時遇上緬甸強震，距離震央1100多公里的曼谷也受波及，親歷這場震撼的她，於今（12）在社群分享心情，坦言深刻感受到生命的無常。

郭書瑤在IG發文寫道，「知道無常即有常，實際經歷可能下一秒就消失在地球上原來是這種感覺，人生跑馬燈唯一遺憾是『啊！沒做完的功課，要帶到下一個地方繼續⋯』」。所幸平安無事的她，面對接下來的生活抱持懺悔又感恩的心，不再在被情緒牽著走，也感受到無限可能的自由，「生來本就沒有也不再擔心沒有或害怕失去，未盡事宜盡力也自在了。」最後祈願世界平安幸福美好有愛。

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郭書瑤也在文中附上自己的美照，只見她身穿親手編織的小可愛，豐滿上圍呼之欲出，另一張「邪惡視角」的自拍照，還用小花圖案遮住深邃事業線，讓網友全都歪樓，「麻煩把第二張圖片的花拿掉，謝謝你的合作」、「可惡的花」。

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