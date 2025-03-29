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娛樂 電視

很多人不敢回家！ㄚ頭、郭書瑤遊泰遇強震 4提醒暖心叮嚀旅客

〔記者李紹綾／台北報導〕緬甸昨發生強震，造成百人傷亡，鄰近的泰國同樣傳出災情，藝人「ㄚ頭」詹子晴、郭書瑤近日赴曼谷旅遊兼慶生，ㄚ頭在社群報平安，郭書瑤則透過經紀人表示：「一切平安，感謝關心。」

ㄚ頭在限時動態報平安：「遇到曼谷地震，希望在泰國的大家一切平安。我們目前很安全，大家放心。」她感謝大家的關心，指出很多曼谷的朋友從未遇過有感地震，「我在發生地震的第一時間，看得出來民眾都很驚慌失措，但大家都很守秩序，也都互相幫忙，看到有跌倒的也會幫忙扶。有民眾拿著衣服跑，下手扶梯的時候發現手裡有衣服，可能意識到自己不能偷東西，就趕快把衣架的衣服丟在旁邊。」

ㄚ頭（左）、郭書瑤遊泰遇強震。（資料照）ㄚ頭（左）、郭書瑤遊泰遇強震。（資料照）

ㄚ頭坦言：「很多人不敢回家，都待在公園。」且有不少餐廳、飯店都有提供水及免費充電，「在泰國的大家都辛苦了，一切平安，我們都在一起，互相照顧。」

此外，ㄚ頭不忘提醒待在泰國的旅遊的人，要注意4點：「檢查飯店房間玻璃，牆角等等，如果有發現裂縫為安全建議換宿」、「在路上時多注意頭上的招牌、電線」、「必需品隨時帶在身上，尤其是水、護照、手機」、「地震時不要坐電梯、手扶梯」。

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