娛樂 音樂

蕭煌奇正妹老婆被起底！歌王情史全曝光 挨虧總是見光死

〔娛樂頻道／綜合報導〕金曲歌王蕭煌奇前天宣布喜訊，證實已與交往1年多的圈外女友登記結婚。正妹老婆的身分也被網友起底，據傳是一名寵物訓練師，相關美照曝光後掀起熱烈討論。事實上，蕭煌奇過去感情生活一向低調，歷任對象多為圈外人，從未主動公開女友身分。

蕭煌奇去年就帶正妹老婆到大巨蛋朝聖五月天的演唱會。（相信音樂提供）蕭煌奇去年就帶正妹老婆到大巨蛋朝聖五月天的演唱會。（相信音樂提供）

蕭煌奇受訪時曾分享初戀故事，坦言那段感情維持了6年，最終仍不敵遠距離而畫下句點。他透露，初戀女友當年赴加拿大求學，彼此生活逐漸出現變化，而對方早已結婚生子，各自有了新的人生。

蕭煌奇也提到，高中時加入合唱團，與初戀女友經常一同外出表演，感情因此逐漸萌芽，兩人交往約5、6年，一度愛得相當投入，甚至動念為了追愛飛往加拿大。

49歲的金曲歌王蕭煌奇宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）49歲的金曲歌王蕭煌奇宣布結婚喜訊。（翻攝自臉書）

此外，蕭煌奇2022年發行翻唱專輯，受訪坦言剛結束一段長達4年的感情，還幽默自嘲：「都你們（指媒體）害的啦，只要被寫一次就分手一次。」蕭煌奇認了與對方交往4年，戀情曝光僅1個月便告吹，主持人還打趣虧他，不如寫一首歌叫《見光死》。

非常孝順的蕭煌奇，前幾年也常被媽媽「催婚」，如今終於完成終身大事，獲得粉絲滿滿的祝福。

