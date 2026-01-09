自由電子報
娛樂 日韓

i-dle田小娟最新造型 華麗變身反轉魅力掀熱議

田小娟有別去年金色短髮，以一頭烏黑長髮登上國際中文版。（本報合成圖，翻攝自Newse／IG）田小娟有別去年金色短髮，以一頭烏黑長髮登上國際中文版。（本報合成圖，翻攝自Newse／IG）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓大勢女團I-DLE 去年推出專輯《We are》時，隊長田小娟以一頭金色俏皮短髮亮相，風格與過往形象落差極大，甚至讓不少網友笑稱「一度看成鍾明軒」，造型評價兩極。沒想到，一開年，她登上時尚雜誌，這回卻成功「大平反」，以全新面貌讓人再次認不出來。

身為i-dle隊長，田小娟向來給人個性自主又強悍的印象。（翻攝自IG）身為i-dle隊長，田小娟向來給人個性自主又強悍的印象。（翻攝自IG）

向來在舞台上以強勢氣場與高度主導性聞名的田小娟，這次選擇用截然不同的姿態現身。身為i-dle的隊長與核心製作人，她長期被視為「強悍、自主」的代表人物。但今年在受邀拍攝《VOGUE》韓版1月號專題形象時，卻收起銳利鋒芒，展現內斂、柔和的氣質。畫面中，低飽和妝感與她一貫堅定的眼神形成鮮明對比，展現出一種反轉形象。

田小娟拍攝時尚雜誌單元展現出反轉魅力。（翻攝自IG）田小娟拍攝時尚雜誌單元展現出反轉魅力。（翻攝自IG）

在這組最新形象照裡，田小娟彷彿卸下舞台上的武裝，以更貼近自我的狀態入鏡，這次她為專業彩妝品牌詮釋全新的激情過後嫩唇膏系列，展現出「柔軟質地」與「堅定眼神」的強烈對比，也呼應她個人不妥協的個性。

田小娟使用水潤粉嫩的嫩唇膏與堅定眼神形成鮮明對比。（翻攝自IG）田小娟使用水潤粉嫩的嫩唇膏與堅定眼神形成鮮明對比。（翻攝自IG）

田小娟在訪談中分享：「我認為真正的力量不是大聲宣告，而是當你感到最舒適、最像自己的時候，那種自然散發出來的狀態。」這次造型，她的妝感粉嫩柔軟，依舊散發出難以忽視的存在感，即便搽上如Dolce Vita般柔和粉嫩的色調，還是能展現出強烈的藝術家氣場。

