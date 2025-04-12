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江宏傑搬進五房、4層樓透天厝 感情空窗親曝「女主人條件」

江宏傑今出席衛浴設備品牌20週年記者會。（記者胡舜翔攝）江宏傑今出席衛浴設備品牌20週年記者會。（記者胡舜翔攝）

〔記者侯家瑜／台北報導〕江宏傑今出席「OVO京典衛浴」20週年記者會，難得談及私生活，分享自己年初已搬進位於新竹的五房透天新家。他表示，會搬家是因為家人逐漸長大，已有成員開始上小學，想讓每位家人擁有獨立空間、學會獨立生活，「現在他們比較能接受自己睡了，本來就要慢慢練習。」

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對於感情狀態，江宏傑表示順其自然。（記者胡舜翔攝）對於感情狀態，江宏傑表示順其自然。（記者胡舜翔攝）

新家總共四層半，有五間房，江宏傑笑說目前一切都還在努力繳房貸中，舊家也暫時保留，想過去的生活時還可以回去，但不會觸景傷情。

至於未來是否有女主人入住？江宏傑打趣回應：「我媽媽嗎？」至於感情狀態，他則表示順其自然，還開玩笑歡迎媒體幫忙介紹對象，但也強調：「一定要能接受我有家人陪伴在身邊。」

江宏傑透露與前妻福原愛目前的相處情況。（記者胡舜翔攝）江宏傑透露與前妻福原愛目前的相處情況。（記者胡舜翔攝）

談及與前妻福原愛的相處，江宏傑透露，雙方至今仍會定期視訊、互訪，也會讓家人與彼此親人保持聯繫。他說：「我們現在就是為了家人努力，不會去聊對方的私生活。」也強調雙方對共同照顧家人的責任有共識，希望在健康環境中一起成長，而家人的撫養費分配則沒多透露。

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